Impulsan el apoyo a cuidadores con el proyecto “Caminos Compartidos”, una red de formación y acompañamiento emocional para familias

El Ayuntamiento de Cabra y la Fundación PROMI han presentado el proyecto “Caminos Compartidos”, una iniciativa destinada a ofrecer formación, orientación y acompañamiento emocional a familiares y cuidadores de personas con discapacidad intelectual o en situación de dependencia. El programa, impulsado desde la Delegación de Políticas Sociales, pretende proporcionar herramientas prácticas y crear redes de apoyo entre familias que comparten realidades similares.

La presentación del proyecto ha tenido lugar hoy 4 de marzo de 2026 en Cabra, con la participación de la delegada municipal de Políticas Sociales, Encarnación Priego, y el psicólogo de Fundación PROMI, Plácido Carrasco, quienes detallaron los objetivos y la metodología del programa.

Un proyecto para apoyar a quienes cuidan

El proyecto “Caminos Compartidos” nace con la intención de atender una realidad que afecta a numerosas familias: el impacto emocional, social y cotidiano que supone convivir con situaciones de discapacidad intelectual o dependencia.

Durante la presentación, la delegada de Políticas Sociales explicó la importancia de visibilizar el trabajo que realizan las entidades sociales en la ciudad. Según Priego, “queremos dar a conocer con mayor detalle los proyectos que desarrollan las entidades de bienestar social que reciben subvenciones municipales, sus objetivos, su desarrollo y el impacto social que tendrán en nuestra ciudad”.

Además, destacó que este tipo de iniciativas permite mostrar cómo “las ayudas públicas se transforman en programas concretos que mejoran la vida de las personas”.

La responsable municipal subrayó que el programa responde a una necesidad real que afecta al entorno familiar completo. En este sentido, afirmó que “la discapacidad intelectual y las situaciones de dependencia no afectan únicamente a la persona que las vive, sino también a todo su entorno familiar”.

Muchas familias, explicó, afrontan el cuidado diario con gran compromiso, pero con escasas herramientas para gestionar el estrés o el desgaste emocional. Por ello, el programa busca crear un entorno de apoyo profesional y humano.

Un espacio seguro para compartir experiencias

Uno de los principales objetivos de “Caminos Compartidos” es ofrecer un lugar donde las familias puedan hablar abiertamente sobre sus emociones y experiencias.

En palabras de Encarnación Priego, el proyecto pretende crear “un espacio seguro, profesional y cercano donde las familias puedan expresar lo que sienten, validar sus emociones y adquirir recursos prácticos que mejoren su bienestar y su día a día”.

Este enfoque pone el acento en el bienestar emocional de quienes ejercen tareas de cuidado, un aspecto fundamental para mejorar la calidad de vida tanto de las personas dependientes como de su entorno familiar.

Metodología participativa y grupos reducidos

El psicólogo de Fundación PROMI, Plácido Carrasco, explicó que el programa se desarrollará en grupos reducidos de unas veinte personas.

El objetivo de este formato es facilitar un clima de confianza que permita la escucha activa y el intercambio de experiencias entre participantes. Según Carrasco, esta dinámica ayudará a fomentar redes de apoyo entre personas que atraviesan situaciones similares.

La metodología combinará formación teórica con dinámicas participativas y orientaciones prácticas que las familias podrán aplicar en su vida cotidiana.

Calendario del programa “Caminos Compartidos”

El proyecto se estructura en tres bloques temáticos, dirigidos a diferentes perfiles familiares en función de la edad y la situación de dependencia.

Estos encuentros permitirán abordar problemáticas específicas en función del momento vital de cada familia, facilitando así un acompañamiento más adaptado a sus necesidades.

Estructura formativa del programa

El contenido del proyecto se basa en tres pilares fundamentales:

La combinación de estos elementos busca generar un impacto positivo tanto en la gestión del cuidado como en el bienestar emocional de los participantes.

Difusión e inscripción

Cada una de las sesiones del programa será difundida mediante cartelería y redes sociales, con el objetivo de facilitar la participación de todas las familias interesadas.

Las personas interesadas podrán formalizar su inscripción a través de los teléfonos de la Fundación PROMI o mediante el correo electrónico centro.dados@promi.es.

Una colaboración para mejorar la calidad de vida en Cabra

La delegada de Políticas Sociales también puso en valor la trayectoria de Fundación PROMI, entidad que trabaja desde 1995 en ámbitos como la formación, la inclusión y la inserción social.

Priego destacó que esta colaboración con el Ayuntamiento refuerza una estrategia común orientada a mejorar el bienestar de la ciudadanía. En sus palabras, este proyecto “refuerza el compromiso compartido de mejorar la calidad de vida en nuestra ciudad”.