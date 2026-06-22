Frases huecas

Autor: Francisco García Montoya

Un titular del informativo digital El Economista.es dice así: “El PP urge impulsar el biometano como elemento estratégico en España para descarbonizar la economía y dinamizar el mundo rural”. Y Forbes (España) titula: “El PP lleva al Congreso un plan para acelerar la transición energética con incentivos fiscales al biometano”.

Por otra parte, hace unos días un pleno extraordinario el Ilustrísimo Ayuntamiento de Cabra ha dado luz verde por unanimidad al plan especial para regular la implantación de energías renovables en el término municipal lo que supone una moratoria de tres años para conceder licencias municipales que permitan arrancar miles de olivos para poner en su lugar las plantas fotovoltaicas. Es decir, el gobierno local no ha dicho no a la implantación de renovables en suelos rústico, lo que ha dicho es no por ahora.

¿Y qué pasa con las plantas de biometano? Desde el Ayuntamiento ha cundido el rumor de que las plantas de biometano no se ponen. Pero, no hemos oído un comunicado oficial y contundente en contra de la implantación de esas instalaciones apestosas, solo sabemos que según el plan especial habrá unos tres años de tranquilidad ambiental transcurridos los cuales tendremos que comprar pinzas para la nariz porque seguramente su instalación se llevará a cabo. La pregunta es si podemos confiar en la palabra dada a través de la rumorología.

Creo que como ciudadanos debemos ser cautos, desconfiados y permanecer en alerta porque posiblemente después de esos tres años durante los cuales habrán pasado las elecciones municipales de 2027 en las que los partidos habrán consolidado su hegemonía y los políticos sus puestos por otros cuatro años el asunto de las renovables volverá a estar de actualidad en Cabra.

Digo lo anterior después de haber escuchado las noticias mencionadas al comienzo. Resulta que a los que se refieren estos titulares son los jefes de nuestros políticos locales y aunque cultiven la imagen de moderados realmente no lo son, al menos en algunas cuestiones: recordemos que durante la pandemia (o plandemia) las medidas más coercitivas o represoras para la ciudadanía fueron tomadas por el gobierno gallego cuyo presidente era el señor Feijoo; recordemos también la medida radical, desproporcionada y descabellada propuesta por este señor para descarbonizar España, aquella de mandar a la chatarra los coches de más de 10 años. Parece que el jefe del PP bajo su apariencia de moderado esconde una personalidad bastante radical que aflorará cuando las circunstancias lo permitan. Bueno, y recordemos también las palabras que perseguirán hasta la tumba a García Margallo, todo un referente del PP: “La Agenda 2030 es el evangelio”.

Estas declaraciones ponen de manifiesto que los políticos españoles van a remolque de una ola que ya ha pasado y que tuvo su punto de inflexión en 2025, me refiero al alarmismo climático que tanto daño ha hecho a la industria, a la ganadería y a la agricultura de los países europeos. Si estando en la playa alguna vez han corrido olas sabrán que cuando se corre una ola hay que estar pendiente de la que viene inmediatamente después porque te puede dar un revolcón. Pues a los políticos patrios puede que la siguiente ola les dé un soberbio revolcón porque es la ola de que no hay emergencia climática, que no es necesario descarbonizar la economía, que el CO2 y los pedos de las vacas no son relevantes en el cambio climático, que el cambio climático no tiene por qué ser siempre malo para la Humanidad, que la malvada Agenda 2030 está arruinando España y Europa, etc.

Dice uno de los titulares que “El PP urge impulsar el biometano…” y resulta que el gobierno andaluz es mayoritariamente del PP y lo mismo la diputación de Córdoba y nuestro ayuntamiento, es decir que si los jefes urgen los subordinados obedecen porque puede que les muevan la silla.

La razón de la urgencia es para “descarbonizar la economía”. En artículos anteriores me he referido a que no es necesario descarbonizar nada y menos aún la economía, que el CO2 no es un gas contaminante que haya que combatir, sino todo lo contrario. Por no repetir todo lo dicho he aquí la opinión de personas muy instruidas en el asunto:

– Javier G. Corripio (glaciólogo y experto en meteorología): “Reducir nuestras emisiones [de CO2] es tan eficaz ante los fenómenos meteorológicos como salir en procesión o realizar sacrificios a los dioses”.

– Javier Vinós (presidente de la asociación Realistas Climáticos): “los datos son los que son y los datos demuestran que lo que nos cuentan [sobre el CO2] no es verdad”.

Otro aspecto, que España o Europa descarbonice no sirve para nada porque es una pequeña porción de la superficie del planeta, una especie de la Comarca de los hobbits, mientras el resto del planeta no está por la labor porque se quiere desarrollar para lo cual debe emitir CO2 a la atmósfera. De hecho, el CO2 aumenta en la atmósfera para alegría de nuestros bosques, mientras el consumo mundial de carbón lleva varios años en máximos históricos con la friolera de 8.700 millones de toneladas anuales y solo China abre anualmente 80 centrales térmicas de carbón. No puede ser que España y Europa se suiciden energética y económicamente para no conseguir descarbonizar la atmósfera porque al resto del mundo le importa un pimiento el asunto. Somos los tontos del planeta.

Otra razón de la urgencia es para “dinamizar el mundo rural”. ¿Qué significa esta frase? Qué alguien me la explique, es la típica frase hecha que se cuela en la mente de la gente sin que la sometan a un análisis consciente. El mundo rural es suficientemente dinámico por sí mismo, lo que tienen que hacer los políticos es dejar de maltratarlo, de ponerle todo tipo de trabas, imposiciones y limitaciones que encarecen y ahogan la actividad agrícola y ganadera.

Más, “… acelerar la transición energética …”. Lo primero es preguntarse si es necesario la transición energética a las energías renovables que ya he comentado en artículos anteriores. Lo segundo, llevar a cabo esa transición con “… incentivos fiscales al biometano”, es decir, subvencionando a empresas privadas con un pastizal de millones salidos de los impuestos cada año más elevados que pagamos los ciudadanos. Y esto por la sencilla razón de que la mayoría de las macro plantas de biometano solo son rentables si reciben subvenciones públicas.

Paradójicamente, no se ven titulares en los que se proponga con urgencia inyectar dinero público en mejorar la sanidad, la educación, las carreteras, las vías del tren, las condiciones de trabajo de los policías y guardias civiles que velan por nuestra seguridad y la de nuestras fronteras y que luchan en desigualdad de condiciones contra las mafias del narcotráfico.

En cuanto al asunto climático la maliciosa Agenda 2030 está obsoleta, superada por la siguiente ola que es la del pragmatismo, la del sentido común. A pesar de lo cual los políticos europeos siguen intentando surfear una ola que ya se ha estrellado contra el rompiente de la realidad económica y científica produciendo titulares llenos de frases huecas.