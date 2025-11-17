Feria y Fiestas publica las bases para los concursos de agrupaciones y del cartel del Carnaval de Cabra 2026

La Delegación de Feria y Fiestas del Ayuntamiento de Cabra ha publicado las bases de los concursos del Carnaval de Cabra 2026, correspondientes al Concurso de Agrupaciones Carnavalescas -CAC- y al Concurso de Carteles de esta celebración, consolidando un año más esta cita como referente en el ámbito carnavalesco andaluz.

En el caso del Concurso de Agrupaciones, la fase de semifinales se celebrará en el Teatro ‘El Jardinito’ los días 30 y 31 de enero y 6 y 7 de febrero, estando prevista la gran final para la noche del viernes 13 de febrero de 2026. Podrán concurrir un máximo de 24 agrupaciones, distribuidas en dos modalidades: comparsas y chirigotas/murgas.

Las inscripciones podrán realizarse presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento (Plaza de España, 14) de lunes a viernes, en horario de 8.30 a 14.15 horas, o de manera telemática a través de la Sede Electrónica. El plazo de inscripción finalizará el jueves 8 de enero de 2026.

Por otra parte, el Concurso de Carteles del Carnaval 2026 permanecerá abierto hasta el viernes, 26 de diciembre, a las 14.15 horas. Podrán participar todas las personas interesadas, siendo necesario el permiso de los padres o tutores en caso de menores de edad. Las obras deberán presentarse en formato vertical de 70×50 cm sobre soporte rígido, sin firma ni identificación del autor, y acompañadas de la documentación exigida en los anexos de la convocatoria. El cartel deberá incluir la inscripción ‘CARNAVAL DE CABRA 2026, DEL 30 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO’, así como el escudo de la ciudad.

El premio para el trabajo vencedor será de 600 euros, además de su publicación como cartel oficial del Carnaval 2026. Las bases completas, los anexos y más información pueden consultarse en la web del Ayuntamiento (www.cabra.eu), enviando un correo a fiestas@cabra.es, o contactando al teléfono 957 520 050 (ext. 1115). La presentación habrá de realizarse por las mismas vías que las inscripciones para el CAC, tanto presencialmente en el Ayuntamiento como por la Sede Electrónica (https://sede.eprinsa.es/cabra/tramites/procedimiento/1226/registro-electronico).