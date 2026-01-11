Éxito de participación y debate ciudadano en la proyección del documental “Renovables forzosas” en el Cinestudio municipal

La proyección del documental “Renovables forzosas” se saldó con un notable éxito de asistencia y participación ciudadana en la tarde de ayer en el Cinestudio municipal. El acto, organizado por las plataformas contra las megaplantas solares y de biometano, congregó a alrededor de 170 personas, que no solo acudieron a la exhibición de la película, sino que también tomaron parte en un posterior y enriquecedor debate.

El documental, producido por Bordonada Films, despertó un evidente interés entre el público asistente, que respondió con atención al contenido audiovisual y con una activa implicación en el coloquio posterior. Según recoge la propia nota de prensa, tras la proyección se desarrolló “un animado coloquio”, en el que se intercambiaron opiniones, reflexiones y experiencias relacionadas con la temática abordada en la obra cinematográfica.

En este espacio de diálogo participaron miembros de las plataformas egabrenses contra las megaplantas solares y de biometano, así como representantes de la plataforma de Lopera, en la provincia de Jaén. La presencia de colectivos procedentes de distintos territorios permitió enriquecer el debate con diferentes puntos de vista, todos ellos centrados en las preocupaciones compartidas que expone el documental.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la participación del propio director de la película, Francisco Javier Fernández Bordonada, quien intervino activamente en el coloquio posterior a la proyección. Su presencia permitió profundizar en el proceso creativo del documental y en los aspectos que motivaron la realización de Renovables forzosas, aportando una visión directa desde la autoría de la obra.

La organización valoró muy positivamente el desarrollo del acto, que la nota de prensa define como un “éxito de la proyección”, tanto por la elevada asistencia como por el nivel de participación del público. El encuentro sirvió como punto de encuentro entre ciudadanía y plataformas sociales, consolidando el Cinestudio municipal como un espacio para el debate y la reflexión colectiva.