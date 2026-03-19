Endesa invertirá 1,6 millones de euros en la digitalización y refuerzo de sus infraestructuras eléctricas en Cabra

Los responsables de e-distribución, filial de Redes de Endesa, en Córdoba, se han reunido con el alcalde de Cabra, Fernando Priego, para presentarle el plan de digitalización y refuerzo de las infraestructuras que la compañía impulsará en este municipio. En concreto, Endesa invertirá 1,6 millones de euros en diferentes actuaciones que comenzarán este año.

Entre las principales medidas de este plan, se encuentra el refuerzo de las redes de media tensión que abastecen esta localidad. Para ello, un equipo de técnicos especializados llevará a cabo la sustitución de más de 4,4 kilómetros de líneas subterráneas que discurren por las zonas urbanas de Cabra, lo que requerirá una estrecha coordinación con el ayuntamiento para la apertura de zanjas.

En cuanto a las zonas rurales, se invertirán más de 500.000 euros en el refuerzo de 4 kilómetros de una línea aérea, lo que permitirá fortalecer la calidad del suministro. Además, se instalarán medidas para la protección de la rica avifauna presente en este paraje ubicado en el Parque Natural de las Sierra Subbéticas.

Durante este encuentro, se abordó también el refuerzo de las redes de baja tensión que abastecen a la ciudad. Entre las actuaciones que se desarrollarán se encuentran la sustitución del tendido eléctrico de las calles Marqués de Cabra y San Juan de Dios. Este nuevo tendido mejorará la calidad de suministro no solo en estas calles, sino en el entorno de las mismas.

Dentro de este plan, la compañía también desarrollará un importante esfuerzo inversor en materia de digitalización. En concreto, se digitalizarán 37 centros de transformación, estas medidas permitirán mejorar la gestión de las infraestructuras, reducir los tiempos en caso de una puntual incidencia y el análisis en detalle del comportamiento de la red, facilitando así la detección temprana de anomalías.

Estos trabajos se enmarcan en el Plan de Inversión de e-distribución para Córdoba destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctricas para poder reforzar el servicio, incrementar su calidad y favorecer la integración progresiva de las energías renovables a las redes de distribución.