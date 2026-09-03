Encuentro de Mayores residentes en Cabra

El Ayuntamiento de Cabra, por iniciativa ciudadana, puso en marcha en 2001 el Encuentro de Mayores Residentes, Mayores de Huertas Bajas y Gaena y Personas Usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio.

Este encuentro siempre se ha celebrado el día 6 de septiembre, dentro del programa de actividades de la Feria, con el objetivo de que nuestros mayores se sintieran también partícipes de la Feria de todos los egabrenses.

Como muestra, en el cuadro adjunto se han tomado como referencia los años de gobierno del Partido Popular.

Nuestro Ayuntamiento, en los últimos cuatro años, ha desplazado el Encuentro de Mayores fuera de la Feria, a lo que se denomina la “preferia”.

Queremos recordar que, según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, edadismo es la “discriminación por razón de edad, especialmente de las personas mayores o ancianas”.

¿Alguien sabe por qué?

¿Esta fijación, en los últimos años, por sacar el Encuentro de Mayores del programa de la Feria y pasarlo a la “preferia”?

¿Cuáles son las razones reales para este desplazamiento?

¿No sería adecuado dejar las cosas como estaban y permitir que nuestros mayores se sientan también partícipes de la Feria?

¿Las personas que toman este tipo de decisiones creen que no van a llegar a mayores?

¿Se podría ampliar el número de plazas, para que pudieran asistir más personas mayores?

¿Sería aconsejable, también, que después del Encuentro, las propias personas mayores hicieran una valoración de la calidad del acto?