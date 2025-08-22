El XXX Certamen Audiovisual de Cabra selecciona 48 cortometrajes con gran presencia femenina y andaluza

El Certamen Audiovisual de Cabra celebra en 2025 su 30ª edición con un récord de participación y una cuidada selección de 48 cortometrajes que competirán en la Sección Oficial. La organización ha destacado la calidad, diversidad temática y el creciente protagonismo de las creadoras, con 18 trabajos dirigidos por mujeres, lo que supone casi el 40% de la selección total.

“Nos encontramos ante una edición histórica, no solo por el número redondo de sus treinta años, sino porque refleja la vitalidad del corto en España y la pluralidad de miradas que enriquecen nuestro cine”, señalaron desde la organización.

Diversidad de géneros y voces

La programación de esta trigésima edición combina producciones de carácter profesional y amateur, además de obras de animación y un corto con una duración inferior a los 5 minutos. En total, los 48 seleccionados suman 11 horas y 15 minutos de proyección que llenarán las pantallas de Cabra durante el festival.

Entre los títulos destacan nombres consagrados como Javier Fesser con Depredador, junto a jóvenes cineastas emergentes como Alba Enríquez con Los ojos o Sara Sálamo con Yaya. También resalta la presencia andaluza, con ocho producciones seleccionadas, de las cuales tres proceden de la provincia de Córdoba, incluyendo un corto producido y rodado en la propia Cabra.

“La apuesta por el talento andaluz es clara. Queremos que este certamen siga siendo escaparate y trampolín para quienes filman desde nuestra tierra”, subrayaron los responsables.

El Premio CSRTV: ocho obras a concurso

Una de las secciones más esperadas es el Premio Canal Sur RTVA (CSRTV), que este año contará con ocho cortos finalistas:

All You Need Is Love (Dany Ruz)

El cuarto de Luisito (César Ríos Aguilar)

La elegida (Sergio Morcillo)

Los ojos (Alba Enríquez)

Macarena, una comedia espiritual (Nazaret Beca & Rodrigo Sancho)

Piedra, papel o tijera (Miguel Ángel Olivares)

Tiempo y perdón (Teresa Trasancos)

Tristes tigres (Adán Pichardo)

Estos títulos competirán por un reconocimiento que en ediciones anteriores ha servido de impulso para directores que hoy cuentan con trayectorias consolidadas en el cine y la televisión.

Datos clave de la edición 2025

A continuación, un resumen en cifras de los 48 cortometrajes seleccionados:

Gráfico 1. Distribución de cortos según modalidad

Gráfico 2. Representación femenina y territorial

Voces destacadas y tendencias

La diversidad temática también marca la pauta en esta edición: desde dramas sociales como La huella del barro de Rodrigo Márquez, hasta propuestas de animación como A Voice in the Mist de María Cristina Sánchez de Toca Gómez & Sara (Ru) Martín.

“El cortometraje sigue siendo el formato más libre, el que se atreve a experimentar con narrativas y estilos que luego inspiran al cine de larga duración”, declaró uno de los miembros del comité de selección.

Por su parte, la actriz y directora Sara Sálamo, que compite con Yaya, subrayó que “participar en Cabra supone un reconocimiento al esfuerzo colectivo y a la importancia de contar historias con mirada de mujer”.

Cabra, epicentro del cortometraje español

El Certamen Audiovisual de Cabra, que se ha consolidado como uno de los referentes nacionales, cumple 30 años con un crecimiento sostenido tanto en participación como en prestigio. Durante estos días, la ciudad se transforma en un punto de encuentro para cineastas, críticos, programadores y amantes del cine.

Además de las proyecciones, el festival incluirá mesas redondas, encuentros con directores y talleres formativos destinados a estudiantes y jóvenes realizadores. Una manera de reforzar la vocación pedagógica del certamen y su papel dinamizador de la cultura audiovisual.

Conclusión

Con su 30ª edición, el Certamen Audiovisual de Cabra vuelve a demostrar que el cortometraje es un género vivo, plural y en constante evolución. La diversidad de propuestas, la creciente representación de mujeres cineastas y la presencia andaluza convierten al festival en una cita imprescindible del calendario cultural.