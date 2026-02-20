El Santuario de la Virgen de la Sierra reabre tras los temporales, pero solo podrá accederse a pie por los senderos habilitados

El Santuario de María Santísima de la Sierra vuelve a abrir sus puertas desde hoy, 20 de febrero, después de que se haya completado la evaluación de los daños ocasionados por los recientes temporales. La reapertura, no obstante, llega con importantes restricciones de acceso que condicionarán la visita de fieles y senderistas.

Según la nota informativa, el Parque Natural ha restablecido parte de sus equipamientos, entre ellos los senderos peatonales que conducen hasta el Santuario. En concreto, ya se puede transitar por el Camino de las Revueltas, con inicio en La Viñuela, y por el Sendero “El Picacho”, que parte desde el aparcamiento de La Nava y enlaza con el primero.

Gracias a la habilitación de estas rutas, el Santuario retoma su actividad en su horario habitual de invierno: de 9:30 a 18:30 horas, mientras que los martes abrirá de 9:00 a 15:00 horas. Sin embargo, la celebración de la misa dominical continúa suspendida hasta nuevo aviso.

La principal limitación afecta al acceso por carretera. La vía permanece cortada justo después del desvío hacia La Viñuela, lo que impide, por el momento, la llegada en vehículo hasta el Picacho. Quienes deseen acudir en coche deberán estacionar obligatoriamente en el aparcamiento de La Nava y completar el trayecto a pie por el Sendero El Picacho, que conecta con el Camino de las Revueltas y permite alcanzar la ermita.

Por ahora no existe una fecha prevista para la reapertura de la carretera. La decisión dependerá de los trabajos técnicos que debe realizar el Servicio de Carreteras de la Diputación, cuyos especialistas llevarán a cabo sondeos y estudios geotécnicos antes de aplicar la solución pertinente.

De este modo, el regreso a la normalidad será progresivo y condicionado por la evolución de los trabajos técnicos, mientras el Santuario recupera su actividad en un entorno natural que, aunque afectado por los temporales, vuelve poco a poco a recibir visitantes.