El Punto Violeta ayudará a mujeres ante posibles agresiones sexistas en la Real Feria y Fiestas 2025

Un año más, la Delegación de Igualdad y Mujer del Ayuntamiento de Cabra habilitará un Punto Violeta en el Recinto Ferial de ‘La Tejera’ durante la Real Feria y Fiestas en honor a María Santísima de la Sierra, que se celebran del 3 al 8 de septiembre próximos.

Un espacio “de sensibilización, información, asesoramiento, acompañamiento y atención, en su caso, para aquellas supuestas agresiones sexistas que pudieran producirse durante estos días”, ha señalado Pilar López, responsable de esta Área municipal quien ha informado que, al igual que ya sucede en otras citas festivas del calendario local como la Feria de San Juan, estará ubicado en la zona de casetas del Real de la Feria, junto al espacio reservado a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el Puesto de Mando Avanzado de Protección Civil, quedando operativo en las noches del 4 al 8 de septiembre, ambos inclusive.

“Es necesaria una respuesta ciudadana de rechazo a cualquier tipo de violencia, potenciando espacios de ocio seguros en los que la actitud de respeto entre hombres y mujeres permita disfrutar de la mejor manera de la Feria”, ha señalado López quien ha puesto de relieve “el compromiso del Ayuntamiento en seguir avanzando hacia una ciudad libre de violencia de género”.

El Punto Violeta permite la atención individual, en el caso de que fuera necesario, a posibles víctimas “con la confidencialidad y la intimidad que puedan requerir y con la atención de profesionales con formación en género y experiencia en este ámbito”, contando con herramientas de coordinación con Policía Local, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil “para llevar a cabo medidas de protección y prevención”, ha indicado la edil.

Igualmente, la responsable municipal ha recordado que además de los servicios que ofrece el Punto Violeta también se pueden utilizar otros mecanismos de aviso en estas situaciones a través de los teléfonos del Servicio de Emergencias (112), Policía Nacional (091), Guardia Civil (062) o a través de la aplicación para teléfonos móviles ALERTCOPS, de descarga gratuita para cualquier dispositivo y que permite enviar una señal de alerta con geolocalización.