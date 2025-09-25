El programa NextGenerationEU hace posible que el Ayuntamiento de Cabra se dote de nuevos equipos informáticos

La delegada municipal de Comunicación y Nuevas Tecnologías, Sara Alguacil, ha comparecido este mediodía para dar cuenta de las medidas llevadas a cabo por el Ayuntamiento de Cabra gracias a la subvención procedente de los fondos europeos NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, y que con un presupuesto de 140.873,16 euros ha permitido financiar el proyecto ‘Cabra Infraestructuras Digitales’.

Según la edil, por medio de este programa comunitario “hemos podido dotar a la Administración local de nuevas infraestructuras tecnológicas que, progresivamente, permiten avanzar en su modernización”, principalmente en el ámbito de “la disponibilidad de los trabajadores públicos en cualquier circunstancia, siempre en base a las circunstancias y necesidades existentes en cada momento”.

En un primer momento, “pudimos incrementar el parque de puestos de trabajo con movilidad en el Ayuntamiento con un total de 58 equipos, de forma que el empleado pueda realizar sus funciones desde cualquier lugar que sea preciso, así como la adecuación de los puestos que en la actualidad están operativos”, ha precisado Alguacil.

Igualmente, en segunda instancia “la subvención también nos ha permitido ampliar el número de ordenadores en 12 equipos portátiles más (19.187,60 euros) y mejorar la infraestructura de telecomunicaciones del propio Consistorio mediante procesos como la sustitución de la red wifi, la reordenación de armarios ‘rack’ o la migración a un servidor externo de los servicios ofrecidos por el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) del Ayuntamiento “con el objetivo de incorporar nuevas soluciones que aporten mayor eficiencia energética y sostenibilidad mediante la optimización de los procesos de gestión y provisión”, ha manifestado Alguacil, quien ha cifrado en torno a los 15.000 euros la cuantía de estos trabajos “que han contado con el soporte técnico de la Empresa Provincial de Informática -EPRINSA- de la Diputación de Córdoba”.

La responsable municipal ha puesto de relieve que “hoy por hoy, más de medio centenar de trabajadores municipales pueden desarrollar su trabajo en remoto”, una modalidad laboral “que no sólo permitirá el teletrabajo, sino también la posibilidad de trabajar desde cualquier sede municipal”.

Todo ello como parte del proceso de transformación digital con el que estamos modernizando las infraestructuras y sistemas de información del Ayuntamiento y, por ende, posibilitando la mejora de los servicios que prestamos desde esta Administración”, ha concluido Alguacil.