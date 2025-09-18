El programa ‘Crecer en Familia’ ofrece formación online sobre videojuegos, prevención y bienestar familiar

El Ayuntamiento de Cabra, a través de su Delegación de Sanidad, pone en marcha una nueva edición del programa ‘Crecer en familia’, una iniciativa enmarcada en el plan de prevención ‘Cabra, ciudad ante las drogas’ que ofrece formación gratuita y online a partir del próximo 13 de octubre “dirigida a padres y madres con el objetivo de apoyarlos en compleja tarea de educar a sus hijos”. Así lo ha manifestado la responsable de esta Área municipal, Rosi Lama, quien ha indicado que la temática elegida para esta entrega es ‘Videojuegos, prevención y bienestar familiar’.

De esta forma, la formación contará con un total de 20 horas certificadas de formación a través de la plataforma de Google Classroom, “por lo que los participantes deberán contar con una cuenta de Gmail, ya que otros correos electrónicos pueden presentar problemas con la plataforma”, ha precisado la edil, quien ha señalado que “el curso pretende dar respuesta a la preocupación que sienten los padres y madres por el tiempo que sus hijos e hijas dedican a los videojuegos”, ofreciendo “herramientas prácticas que ayuden a promover un uso equilibrado, fomentar la comunicación familiar y reforzar el bienestar en el entorno del hogar”, ha señalado.

Además, el curso incluirá presentaciones multimedia, foros de discusión grupal, actividades prácticas, estudios de casos y recursos complementarios, poniendo a disposición del alumnado recursos como un foro de participación, un test de evaluación y tareas prácticas, con lo que se fomenta la interacción y el aprendizaje activo entre los participantes.

Las plazas son limitadas, “por lo que se recomienda a los interesados inscribirse lo antes posible”, ha indicado Lama, destacando que para más información sobre el programa las familias pueden contactar con la Delegación de Sanidad en el teléfono 957 524 710 o enviar un correo electrónico a la dirección cabraciudadantelasdrogas@gmail.com. El enlace para acceder al formulario online de inscripción es https://forms.gle/WcQzWL6KuPivu6Dj8.

“Con esta iniciativa reafirmamos nuestro compromiso con la prevención y el apoyo a las familias, ofreciendo recursos de utilidad para acompañar a los adolescentes en el actual contexto digital”, ha concluido Lama.