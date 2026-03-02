El presupuesto del Ayuntamiento de Cabra para 2026 prevé una inversión histórica que rondará los 11 millones de euros

Las cuentas municipales apuestan por la vivienda, el empleo, los servicios públicos y las infraestructuras sin elevar la presión fiscal a la ciudadanía

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha presentado este mediodía junto al delegado municipal de Hacienda, Felipe Calvo, las líneas generales del borrador del presupuesto general del Ayuntamiento de Cabra para el ejercicio 2026, que asciende a 29.757.049 euros, lo que supone un incremento del 13,46 % respecto al año anterior, con más de 3,5 millones de euros adicionales.

Las cuentas municipales, que serán debatidas en sesión plenaria extraordinaria este próximo viernes, 6 de marzo, “destacan por su marcado carácter inversor y por una cifra histórica en materia de inversión pública, que alcanzará en torno a los 11,5 millones de euros una vez incorporados los remanentes de Tesorería tras la liquidación del ejercicio anterior”, ha explicado el primer edil.

Fernando Priego ha subrayado que se trata de “un presupuesto que apuesta por el crecimiento de nuestra ciudad, por el empleo, por la vivienda y por atender las principales necesidades de los egabrenses”, destacando que “es uno de los presupuestos con mayor volumen de inversión pública de los últimos años en Cabra”.

El capítulo de inversiones recoge inicialmente 5.371.000 euros, un 55,5% más que el pasado ejercicio, cifra que se verá reforzada con la incorporación de aproximadamente 6 millones de euros procedentes de remanentes, “lo que permitirá movilizar un montante total cercano a los 11,5 millones de euros destinados a proyectos de mejora de infraestructuras, equipamientos y servicios públicos”, ha precisado Priego.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la construcción de un nuevo depósito de agua en La Atalaya, la puesta en valor de la entrada a Cabra y del puente del Junquillo, la creación de un nuevo campo de fútbol 7, la construcción de un circuito de trialsin en la zona de la estación, mejoras en redes de abastecimiento de agua en distintos barrios y aldeas, actuaciones en acerados y repavimentaciones, la reforma de vestuarios en la Ciudad Deportiva ‘María Dolores Jiménez Guardeño’, la ampliación de la Protectora de Animales o la construcción, por primera vez en la historia del municipio, de un bloque de viviendas sociales promovido directamente por el Ayuntamiento con una dotación específica de 900.000 euros. “Si el principal problema de la sociedad española en este momento es la vivienda, nuestro Ayuntamiento no se achanta y va a hacer un esfuerzo histórico en esta materia”, ha afirmado el alcalde.

Asimismo, el Consistorio destinará más de un millón de euros de recursos propios a políticas activas de empleo y desarrollo local, cantidad que se verá incrementada con subvenciones procedentes de otras administraciones. Priego ha señalado que “es una apuesta clara por el empleo, especialmente por el empleo joven, y por el desarrollo económico de nuestra ciudad”.

El incremento presupuestario viene motivado, en buena parte, por la captación de más de 10,5 millones de euros procedentes de la nueva convocatoria de fondos europeos que se ejecutarán en los próximos tres años, así como por el aumento de la actividad económica en la ciudad, reflejada en el crecimiento de la recaudación del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras -ICIO-, “vinculado a nuevos proyectos empresariales de relevancia en los sectores industrial y de servicios”, ha apuntado Priego.

El alcalde ha puesto de relieve que estas cuentas se han cerrado “sin elevar la presión fiscal a los egabrenses”, encadenando más de una década de congelación de impuestos, tasas y precios públicos municipales, con la única excepción de la actualización obligatoria de la tasa de basura por imperativo legal. “Hemos sido capaces de presentar un presupuesto histórico en inversión manteniendo congelados los impuestos”, ha remarcado.

En cuanto a la estabilidad financiera, el presupuesto contempla una reducción del préstamo destinado a inversiones en un 40% respecto al ejercicio anterior, situándose en 1.125.000 euros, mientras que la amortización prevista asciende a 1.194.812 euros, lo que permitirá seguir reduciendo la deuda municipal hasta situarse en torno al 30 %, “muy por debajo del límite legal del 110%”.

Fernando Priego ha reconocido que la elaboración del presupuesto “ha requerido un importante ejercicio de equilibrio financiero debido al incremento del gasto corriente derivado del IPC y a la actualización salarial de los empleados públicos aprobada por el Gobierno de España, cuyo abono íntegro se asumirá en este ejercicio”.

Finalmente, el alcalde ha defendido que se trata de “un magnífico presupuesto para Cabra, claramente inversor, que genera oportunidades, que refuerza las políticas sociales y que seguirá transformando nuestra ciudad sin olvidar ningún barrio”, señalando que “Cabra seguirá creciendo, reduciendo el desempleo y atrayendo proyectos ilusionantes gracias al esfuerzo conjunto de todos”.