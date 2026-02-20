El PP denuncia el bloqueo de 10,5 millones del Plan Invierte 2026 y acusa a PSOE, IU y VOX de frenar el crecimiento de la provincia

Sara Alguacil y Fernando Priego alertan de que 76 ayuntamientos, 4 ELAS y 10 mancomunidades de Córdoba se quedan sin recursos para obras, infraestructuras y servicios esenciales tras el rechazo al Plan Invierte de la Diputación

La activación del Plan Invierte 2026 de la Diputación de Córdoba, dotado inicialmente con 10,5 millones de euros, ha quedado bloqueada tras el voto en contra de PSOE, IU y VOX en el Pleno provincial. Así lo han denunciado la diputada provincial Sara Alguacil y el alcalde de Cabra, Fernando Priego, quienes han lamentado que esta decisión suponga un “castigo” directo a los municipios cordobeses.

Según recoge la nota de prensa, la negativa impide que los ayuntamientos puedan disponer de recursos inmediatos para afrontar obras, reparaciones, infraestructuras dañadas y servicios esenciales, en un contexto marcado además por la espera de la liquidación presupuestaria y la incorporación de remanentes.

Un plan de 10,5 millones con previsión de superar los 17 millones

El Plan Invierte 2026 contemplaba una base inicial de 10,5 millones de euros para comenzar a ejecutar proyectos de forma inmediata. Además, según explicaron los responsables populares, existía el compromiso de ampliar esa cuantía mediante la incorporación de remanentes en el mes de marzo, hasta superar los 17 millones de euros, replicando el modelo aplicado en 2025.

“Es falso que el plan suponga recortes. Se ha propuesto exactamente el mismo mecanismo contable que funcionó con éxito en 2025: una base inicial de 10,5 millones para empezar a trabajar ya, con el compromiso de ampliarla mediante remanentes en marzo hasta superar los 17 millones de euros”, afirmaron tanto Alguacil como Priego.

Tabla 1. Estructura económica prevista del Plan Invierte 2026

90 entidades locales afectadas

El bloqueo afecta directamente a la totalidad del mapa municipal cordobés: 76 ayuntamientos, 4 ELAS (Entidades Locales Autónomas) y 10 mancomunidades que, según los denunciantes, dependen de estos fondos para mantener su ritmo inversor.

Gráfico 1. Entidades locales afectadas por el bloqueo

Desde el Partido Popular sostienen que no se trata de un enfrentamiento político con el presidente de la Diputación, sino de un freno al crecimiento provincial.

“No se trata de un bloqueo al Presidente de la Diputación sino un bloqueo al crecimiento de los municipios cordobeses”, subrayaron en su comparecencia.

Acusaciones de “táctica electoralista”

Uno de los puntos más duros de la comparecencia fue la acusación de que la decisión responde a intereses estratégicos de partido en un contexto electoral.

“Se ha negociado y escuchado más que nunca, estudiando alternativas y propuestas. El problema no ha sido la falta de diálogo, sino la decisión política de estos tres grupos de impedir que la propuesta saliera adelante a toda costa”, señaló Sara Alguacil .

La diputada provincial fue más allá al afirmar:

“La táctica electoralista ha estado por encima de la gestión, en un contexto electoral, el bloque de PSOE, IU y VOX ha decidido que su estrategia de partido pesa más que el bienestar de los cordobeses. Han preferido la ‘bronca política’ antes que dar soluciones a los problemas de los alcaldes, sin distinción de colores” .

Estas declaraciones sitúan el debate en el terreno político, apuntando a una estrategia conjunta de oposición que, según el PP, perjudica directamente a los municipios.

La denuncia de “incoherencia política”

Otro de los argumentos expuestos por Alguacil y Priego fue lo que calificaron como una “incoherencia política total”. Según explicaron, representantes del PSOE e IU han presentado mociones en sus respectivos municipios reclamando la activación urgente del Plan Invierte, mientras que en el Pleno provincial han votado en contra.

“Es inaceptable que representantes del PSOE e IU presenten mociones en sus ayuntamientos reclamando la activación urgente del Plan Invierte y, cuando llega el momento de votarlo en el Pleno provincial, voten en contra junto a VOX. Piden en los pueblos lo que niegan en la Diputación”.

Como ejemplos concretos, mencionaron:

En el caso de Puente Genil, el portavoz socialista presentó una moción para activar el plan de forma urgente debido a los daños ocasionados por temporales, pero posteriormente sus representantes en la Diputación votaron “no” .

En Fuente-Tójar, el grupo socialista local registró mociones insistiendo en la “incertidumbre financiera” derivada de la prórroga presupuestaria y exigiendo medidas inmediatas que, según el PP, ahora han quedado bloqueadas por su propio voto en contra.

Impacto en contratos y servicios

La paralización del Plan Invierte 2026 implica, según la información trasladada, que los municipios deberán esperar meses a la liquidación presupuestaria y a la incorporación de remanentes, lo que se traduce en:

Contratos paralizados

Obras pendientes

Infraestructuras dañadas sin reparar

Necesidades sin atender

Desde el PP se insiste en que esta situación genera inseguridad en la planificación municipal y retrasa inversiones clave para el desarrollo local.

Llamamiento a la responsabilidad

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, realizó un llamamiento directo tanto a los grupos que votaron en contra como a los alcaldes de la provincia.

“Hago un llamamiento a la responsabilidad a quienes han bloqueado el crecimiento de la provincia y a los alcaldes de la provincia, especialmente los del PSOE e IU, quienes deben pedir explicaciones a sus representantes en la Diputación por haberles dejado sin unos recursos que ellos mismos consideran vitales”.

Asimismo, defendió la continuidad del trabajo del equipo de gobierno provincial:

“El gobierno del Partido Popular, con Salvador Fuentes a la cabeza, seguirá trabajando para dar soluciones frente a quienes solo buscan el bloqueo”.

Un debate abierto sobre la financiación municipal en Córdoba

El bloqueo del Plan Invierte 2026 abre un nuevo capítulo en el debate sobre la financiación municipal en la provincia de Córdoba. La disponibilidad inmediata de fondos para pequeñas y medianas obras suele ser un instrumento clave para los ayuntamientos, especialmente en entornos rurales o con menor capacidad financiera.

Con una base inicial de 10,5 millones de euros y la previsión de superar los 17 millones tras la incorporación de remanentes, el plan aspiraba a convertirse en uno de los principales motores inversores para 2026. Su paralización, según la denuncia del PP, deja en suspenso proyectos que afectan a 90 entidades locales.

Mientras tanto, el enfrentamiento político continúa en el seno de la Diputación. El futuro del Plan Invierte 2026 dependerá de la capacidad de los grupos para alcanzar acuerdos que permitan desbloquear una partida que, según sus defensores, resulta “vital” para la provincia.