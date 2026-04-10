El PP de Cabra exige “contundencia” al PSOE ante insultos en actos institucionales tras varios incidentes

La formación popular denuncia altercados reiterados en eventos oficiales y reclama medidas disciplinarias para preservar la convivencia democrática en nuestra localidad.

El Partido Popular de Cabra ha elevado el tono político tras denunciar una sucesión de incidentes protagonizados por militantes socialistas en actos institucionales. La secretaria general del PP local, Carmen Montes, pidió públicamente “contundencia” al PSOE egabrense ante lo que considera una falta de respuesta frente a comportamientos que incluyen interrupciones, insultos y alteraciones del orden en eventos oficiales.

Durante una comparecencia, Montes expresó su preocupación por la repetición de estos episodios y subrayó que el respeto institucional es “un pilar fundamental de la convivencia democrática”. En este sentido, insistió en que la discrepancia política “no puede amparar actitudes que alteren el normal desarrollo de actos institucionales”.

Cronología de incidentes denunciados

A lo largo de los últimos años, el PP de Cabra ha recopilado varios episodios que, según sostiene, reflejan un patrón de conducta:

Fecha Evento Descripción del incidente 03/02/2014 Rotulación calle Nelson Mandela Altercado protagonizado por un militante socialista 26/06/2025 Presentación Plan Local de Salud Interrupciones e insultos a María Jesús Botella 02/04/2026 Visita institucional de Juanma Moreno Detención de un exconcejal del PSOE por resistencia a la autoridad

Estos hechos, según la formación popular, se produjeron en actos que representaban al conjunto de la ciudadanía, lo que agrava su impacto institucional.

Reclamación de medidas disciplinarias

El PP insiste en que su preocupación “no se centra en personas concretas”, sino en la falta de reacción del PSOE local ante estos comportamientos. En palabras de Montes, se hace necesario actuar con coherencia política y aplicar medidas como la “suspensión de militancia o la expulsión en los casos que lo requieran”.

No obstante, desde el partido también han querido matizar su postura, mostrando respeto hacia “la mayoría de la militancia socialista local”, a la que consideran comprometida con la convivencia democrática.

Impacto en la convivencia y la imagen institucional

El PP de Cabra advierte de que estos episodios pueden perjudicar tanto la imagen de las instituciones como la de la propia ciudad, caracterizada —según subraya— por su carácter respetuoso y convivencial.

Llamamiento al respeto institucional

Finalmente, el Partido Popular ha reiterado su compromiso con “la convivencia, el respeto y la defensa de las instituciones”, haciendo un llamamiento al conjunto de fuerzas políticas para preservar estos valores.

El debate queda ahora abierto en el ámbito político local, donde la exigencia de responsabilidades y la necesidad de mantener el respeto en la vida pública vuelven a situarse en el centro de la agenda.