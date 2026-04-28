El Pleno solicita la declaración como Bien de Interés Turístico de Andalucía para la Subida Pedestre al Santuario de la Virgen de la Sierra

La Corporación respalda una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo

La Corporación municipal en el Ayuntamiento de Cabra ha aprobado por unanimidad, en el transcurso del Pleno ordinario correspondiente al mes de abril celebrado ayer lunes, la moción conjunta de los cuatro grupos políticos con representación en el Plenario (PP, PSOE, UVEga y VOX) para la incoación del expediente de concesión de honor y distinción a la Subida Pedestre al Santuario de la Virgen de la Sierra, así como el reconocimiento a las personas y entidades que han hecho posible su trayectoria y el inicio de los trámites para su declaración como Bien de Interés Turístico de Andalucía.

La sesión ha comenzado con la lectura de una declaración institucional con motivo del 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, a cargo de miembros de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Cabra, poniendo de relieve la importancia de seguir avanzando en la protección de los derechos laborales y la prevención de riesgos en el ámbito profesional.

En el apartado de mociones, se han aprobado cuatro de las cinco iniciativas incluidas en el orden del día. En concreto, han salido adelante las propuestas relativas a la creación de una sala de transferencia sanitaria en el Hospital Infanta Margarita, presentada por VOX; la promovida por UVEga para la adaptación de pasos peatonales y vías de plataforma única en materia de accesibilidad universal; la propuesta del PSOE sobre subvenciones a clubes y entidades deportivas; y otra del PP relativa a la falta de efectivos y medios de la Guardia Civil en Cabra.

Por el contrario, no ha prosperado la moción presentada por el Grupo socialista para la mejora de la seguridad vial y la ordenación del tráfico en el entorno de la avenida González Meneses, calle Rafael Leña Caballero, calle Hernández de Córdoba y parque del P-3.

En cuanto al resto de puntos del orden del día, la Corporación ha dado el visto bueno a propuestas relacionadas con subvenciones destinadas a la mejora, modernización y promoción del comercio y la artesanía en Andalucía, así como la continuación del trámite para la aprobación y pago de facturas relativas al servicio de limpieza viaria.