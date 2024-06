El Pleno solicita a la Junta de Andalucía que mantenga la Educación Secundaria para Personas Adultas en el IES Aguilar y Eslava

La Corporación municipal en el Ayuntamiento de Cabra ha celebrado este jueves sesión plenaria de carácter ordinario correspondiente al mes de junio, que ha comenzado con la lectura de una declaración institucional que ha sido consensuada por todos los grupos políticos con representación municipal (PP, PSOE, UVEga y VOX) pidiendo a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía que no elimine la formación de Educación Secundaria para Personas Adultas -ESPA- en horario vespertino, conocido como ‘Bachillerato nocturno’, en el IES Aguilar y Eslava de Cabra.

“Solicitamos que no se prive a nuestra localidad de una enseñanza que entendemos fundamental dentro de la oferta educativa de este histórico centro, dado que constituye un verdadero servicio social y comunitario al dar oportunidad de formación básica reglada a personas que, por diferentes circunstancias, no pudieron hacerlo en su día”, ha señalado el alcalde, Fernando Priego, poniendo de relieve que “todos los grupos consideramos que son varias las alternativas que podrían llevarse a cabo para no vulnerar un derecho de la población adulta egabrense que desea cursar esta modalidad de estudios sin necesidad de trasladarse a ninguna otra localidad, teniendo en cuenta que la media de matriculaciones anuales se sitúan en 14”.

En otro orden de asuntos, el primer edil ha informado de que el Consistorio ha recibido la resolución definitiva de la auditoría que la Unión Europea realiza tras la culminación de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado -EDUSI- ‘Cabra + Ciudad’, que a lo largo de los últimos cuatro años ha posibilitado la ejecución de proyectos de ámbito social, urbanístico, medioambiental y de transformación con un presupuesto superior a los seis millones de euros.

“Es importante que conozcamos las conclusiones del informe definitivo de la auditoría, que se ha cerrado de manera satisfactoria”, ha anunciado Priego, destacando que según el informe “las operaciones se han desarrollado conforme a lo previsto en la estrategia” por lo que ha manifestado que “hoy es un buen día para felicitar a las personas que han trabajado en hacer realidad esta Estrategia EDUSI”.

En el capítulo de mociones, han salido adelante las dos presentadas por el grupo de UVEga, una sobre economía social y otra para la incorporación al Portal de Transparencia de la declaración de IRPF de los miembros de la Corporación municipal.

Por el contrario, no obtuvieron el respaldo mayoritario del plenario las mociones de VOX sobre la modulación de la tasa de asimilado a fuera de ordenación -AFO- de cara al próximo ejercicio fiscal y la promovida por el PSOE instando a la Junta de Andalucía mejorar las condiciones del Hospital Infanta Margarita y el Centro de Salud ‘Matrona Antonia Mesa Fernández’ de Cabra.

Igualmente, también fueron aprobados otros puntos incluidos en el orden del día de la sesión como el calendario de fiestas locales para el año 2025 que quedarán fijadas los días 24 de junio (Festividad de San Juan) y 8 de septiembre (Festividad de la Virgen de la Sierra), varios expedientes de modificación de crédito y, por vía de urgencia, la dación de cuenta sobre una resolución relativa a la modificación de la Delegación de Recursos Humanos para que sus competencias pasen a ser coordinadas por la edil Enca Priego por dimisión de su hasta ahora titular, el concejal popular Ángel Moreno, de cuya renuncia también se ha informado a la Corporación.