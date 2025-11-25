El Pleno respalda la suspensión de licencias para las plantas de biogás en Cabra

La Corporación municipal en el Ayuntamiento de Cabra celebró ayer lunes sesión plenaria de carácter ordinario, correspondiente al mes de noviembre, que ha incluido la lectura de un manifiesto consensuado por los grupos municipales del PP, PSOE y UVEga, junto a las asociaciones de mujeres de la ciudad, con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres que se conmemora este martes, 25 de noviembre.

Igualmente, han salido adelante por unanimidad las mociones de PSOE y VOX solicitando la suspensión temporal de las licencias y autorizaciones relacionadas con la implantación de plantas de biogás en el término municipal. En su intervención, el alcalde, Fernando Priego, ha subrayado que “este equipo de Gobierno ha trabajado de manera rigurosa y con total transparencia para aclarar cualquier duda sobre estos proyectos”, garantizando que “no se ha autorizado ni se autorizará ninguna actuación que no cumpla con la normativa vigente y que pueda afectar al interés general o al bienestar de la ciudadanía”.

En esta línea, Priego ha explicado que “los informes de compatibilidad urbanística emitidos por este Ayuntamiento para las plantas de biogás no otorgan ningún derecho a iniciar obras ni a obtener licencias, ya que son documentos meramente técnicos que permiten estudiar la viabilidad dentro de la normativa aplicable”.

Igualmente, el máximo responsable municipal ha afirmado que “la única solución que tenemos, como administración local, para regular de forma efectiva la implantación de energías renovables es el Plan Especial que estamos ultimando, y que permitirá aprobar la suspensión de licencias en el momento procedimental oportuno”.

Asimismo, el primer edil ha manifestado que “es fundamental atender la legítima inquietud de la ciudadanía y ofrecer soluciones concretas y transparentes”, agradeciendo que “hoy estemos demostrando que los grupos municipales estamos comprometidos con la solución de esta problemática y en aportar para que, entre todos, podamos definir el futuro energético que queremos para Cabra”.

El Pleno también ha aprobado por unanimidad las otras dos mociones debatidas en esta sesión, presentadas por UVEga, relativas a la gestión de zonas ajardinadas privadas y de uso público en la ciudad y la elaboración de una ordenanza de recogida de residuos.

Otros puntos del orden del día que salieron adelante fueron la propuesta de Alcaldía para el nombramiento de Brígida Jiménez Herrera como Hija Adoptiva de la ciudad, así como el cambio de fecha de la sesión plenaria del mes de diciembre al lunes, día 22, y la aprobación de la cuenta general del presupuesto municipal en el ejercicio 2024.