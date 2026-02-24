El Pleno impulsa la participación deportiva y reconoce a Manolo Lama como Hijo Adoptivo

La Corporación aprueba por unanimidad la creación del Consejo Local del Deporte y respalda todas las mociones presentadas en la sesión ordinaria de febrero

El Ayuntamiento de Cabra ha celebrado este lunes el Pleno ordinario correspondiente al mes de febrero, una sesión marcada por el impulso a la participación ciudadana en el ámbito deportivo y por el reconocimiento institucional a destacadas figuras vinculadas a la ciudad. La Corporación municipal dio luz verde a la creación del Consejo Local del Deporte y ratificó el nombramiento del periodista deportivo Manolo Lama como Hijo Adoptivo de Cabra, en una jornada que también sirvió para aprobar diversas mociones y abordar asuntos económicos y organizativos clave para la gestión municipal.

Declaración institucional por el Día Internacional de la Mujer

La sesión arrancó con la lectura de una declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el próximo 8 de marzo. El texto contó con el respaldo de los grupos municipales del PP, PSOE y UVEga, así como con la presencia y apoyo de las asociaciones de mujeres de la ciudad en el Salón de Plenos.

Este gesto institucional refleja el compromiso conjunto de la Corporación con la igualdad y la reivindicación de los derechos de las mujeres, en una fecha señalada en el calendario social y político.

Nace el Consejo Local del Deporte de Cabra

Uno de los puntos centrales del orden del día fue la aprobación de la creación del Consejo Local del Deporte, un nuevo órgano de carácter consultivo que reforzará la participación del tejido deportivo en la gestión municipal.

El delegado de Deportes, Francisco Casas, explicó que, tras culminar todos los trámites necesarios, este organismo “se convertirá en un órgano consultivo y de apoyo a la Delegación de Deportes», en el que estarán representados los principales agentes vinculados al deporte local, desde clubes deportivos hasta la administración municipal.

Casas recordó además que “con la extinción del Patronato Municipal de Deportes, el pasado año, comenzamos a trabajar para la creación de este Consejo que será una herramienta fundamental para garantizar la participación de los clubes en la gestión del deporte egabrense”, destacando también su papel como “órgano de asesoramiento para el desarrollo de las políticas orientadas al fomento del deporte entre la población”.

Funciones y objetivos del nuevo órgano

A continuación, se detallan las principales características del Consejo Local del Deporte:

Este nuevo marco organizativo pretende consolidar un modelo más participativo y adaptado a las necesidades actuales del deporte en Cabra, garantizando la voz de los clubes y fortaleciendo la planificación municipal en esta materia.

Manolo Lama, Hijo Adoptivo de Cabra

Durante la sesión plenaria también se ratificó el nombramiento del periodista deportivo Manolo Lama como Hijo Adoptivo de la ciudad. La distinción será entregada en el acto institucional del Día de Cabra, previsto para el próximo 15 de marzo.

En esa misma ceremonia se hará entrega también del reconocimiento de Hija Adoptiva a Brígida Jiménez, en el marco de una jornada dedicada a conmemorar el 177º aniversario del nombramiento de la Villa de Cabra como Ciudad, otorgado por la Reina Isabel II de España el 16 de marzo de 1849 mediante Real Decreto.

Este reconocimiento institucional pone en valor la trayectoria y vinculación de ambas personalidades con la ciudad, en una fecha de especial simbolismo histórico para Cabra.

Todas las mociones, aprobadas

En el capítulo de mociones, la Corporación municipal aprobó todas las iniciativas presentadas por los distintos grupos políticos.

Entre ellas, destaca la moción de VOX para la cobertura de la pista deportiva ubicada en la avenida Isla Galiano. Por su parte, UVEga presentó dos propuestas: la creación de un parque de multiaventura en el entorno de la Fuente del Río y la planificación de una Red Local de Carriles Bici.

El PSOE, por su parte, logró la aprobación de su moción para la restauración de la vía pecuaria ‘Colada del Camino de Castro’ y la solución hidráulica del arroyo Granadillo, en el paraje Llano Franco.

La aprobación unánime de estas iniciativas refleja un clima de consenso en torno a proyectos vinculados a infraestructuras deportivas, medioambientales y de movilidad sostenible.

Asuntos económicos y organizativos

El Pleno también abordó otros puntos incluidos en el orden del día. Entre ellos, se acordó el cambio de fecha del Pleno correspondiente al mes de marzo, que finalmente se celebrará el lunes 23.

Asimismo, se dio cuenta del informe de Intervención sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y nivel de deuda, un aspecto clave para la salud financiera del Ayuntamiento.

Por último, se aprobó una propuesta del delegado de Seguridad y Tráfico para otorgar una condecoración al jefe de la Comisaría de Policía Nacional Lucena-Cabra, José Luis Puertas Terán.