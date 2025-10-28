El Pleno da luz verde al Plan Local de Instalaciones Deportivas de Cabra

El Ayuntamiento de Cabra celebró en la tarde-noche de ayer lunes la sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de octubre, en la que la Corporación municipal ha dado luz verde al inicio del trámite para la aprobación definitiva del Plan Local de Instalaciones Deportivas -PLIED-, con los votos favorables de los grupos PP, PSOE y UVEga, y la abstención de VOX.

El delegado de Deportes, Francisco Casas, ha señalado durante su intervención que “el de hoy es un primer paso para que, a partir de ahí, pueda exponerse al público durante 30 días para posibles alegaciones o aportaciones”, destacando que desde esta Área municipal “daremos traslado a las entidades y clubes deportivos de la ciudad para su conocimiento y participación antes de su aprobación definitiva en Pleno”.

En otro orden de asuntos, el Pleno ha aprobado una modificación de créditos por valor de 6.921 euros destinada a la mejora y adaptación del Hotel de Empresas, tal y como ha informado el delegado municipal de Hacienda, Felipe Calvo, quien ha explicado que “esta inversión permitirá la compra de maquinaria, así como la mejora de las instalaciones y del utillaje de este recinto dedicado al fomento de la actividad empresarial y económica de Cabra”.

En el capítulo de mociones, se aprobaron las propuestas relativas a la iluminación de los pasos de peatones del municipio, presentada por el grupo municipal de VOX; la confección de un Plan Integral Local del Ciclo Urbano del Agua y sobre el cobro de la tasa de basura vigente, que ha propuesto el grupo de UVEga; la puesta en marcha de un Plan Integral de Rehabilitación de Viviendas de Protección Oficial, a propuesta del PSOE; y las presentadas por el PP en oposición a la subida de la cuota de autónomos prevista para 2026 y otra exigiendo al Gobierno de España el cumplimiento y financiación de la Ley para mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad. Por el contrario, no obtuvieron el respaldo del Plenario las dos mociones presentadas por VOX y PSOE relativas a los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

Asimismo, por vía de urgencia, se aprobaron una modificación presupuestaria y las modificaciones en el pliego de condiciones administrativas que regirán el contrato de los servicios de recogida y transporte de residuos municipales, gestión del punto limpio y limpieza viaria del municipio. Igualmente, el Pleno también dio luz verde a la propuesta de Alcaldía relativa a la cesión del contrato de servicios de aparcamiento en el Parking ‘Paco Carmona’.