El Pleno da luz verde a un presupuesto histórico para el Ayuntamiento de Cabra que ronda los 30 millones de euros

Las cuentas municipales para 2026 contemplan inversiones por 11,5 millones de euros y refuerzan las políticas de empleo, vivienda e infraestructuras

La Corporación municipal en el Ayuntamiento de Cabra celebró ayer viernes sesión plenaria, de carácter extraordinario, con el único punto en el orden del día de la aprobación del Presupuesto General Municipal para el ejercicio 2026, unas cuentas que ascienden a 29.757.049 euros, lo que supone un incremento del 13,46% respecto al ejercicio anterior y que incorporan un importante impulso inversor orientado a la mejora de infraestructuras, los servicios públicos, el empleo y las políticas de vivienda.

Finalmente, ha salido adelante con los votos favorables del equipo de Gobierno, sustentado por el PP, mientras que el grupo municipal de UVEga se ha abstenido y tanto PSOE como VOX han votado en contra.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, ha destacado que se trata de “uno de los presupuestos más importantes de la historia reciente del Ayuntamiento”, con una inversión global cercana a los 11,5 millones de euros “contando con los remanentes de Tesorería, lo que permitirá continuar desarrollando proyectos estratégicos para la ciudad”.

Durante su intervención, el primer edil egabrense ha contextualizado estas cuentas “en el proceso de recuperación económica y de fortalecimiento institucional que ha experimentado el Ayuntamiento en los últimos años”. En este sentido, ha recordado que la ciudad “ha superado distintas crisis económicas y sociales en las últimas décadas”, desde la crisis financiera iniciada en 2008 hasta los efectos derivados de la pandemia del coronavirus o el reciente contexto internacional marcado por la crisis energética e inflacionaria.

En relación con la evolución de la situación económica municipal, Priego ha subrayado el cambio experimentado en las cuentas públicas en los últimos años. Así, ha explicado que el Ayuntamiento “ha pasado de contar con un remanente negativo cercano a los cinco millones de euros en 2011 a disponer actualmente de un remanente positivo superior a los seis millones, además de haber reducido la deuda municipal en más de un millón de euros respecto a los niveles existentes al inicio de la pasada década”. Asimismo, ha señalado que el periodo medio de pago a proveedores ha pasado de 18 meses “a apenas 22 días”, reflejando “la mejora en la gestión económica municipal».

El alcalde ha defendido que los datos económicos y sociales “evidencian una evolución positiva de la ciudad en los últimos años”. Entre otros indicadores, ha destacado la reducción del desempleo en 398 personas en los últimos tres años, con una bajada de la tasa de paro cercana al 7%, así como el incremento del número de autónomos (+54) y empresas (+50) en el municipio. A ello se suma, según ha indicado, el aumento de la actividad empresarial e industrial, “con inversiones privadas superiores a los 30 millones de euros y la generación de más de 150 empleos”, así como el incremento de la recaudación vinculada a nuevas actividades económicas, como el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) o el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

En materia de desarrollo económico, el máximo responsable municipal ha puesto de relieve el impulso de políticas activas de empleo, “con más de 10 millones de euros movilizados en los últimos años”, así como el apoyo al tejido empresarial local, con 736.000 euros en ayudas directas a empresas. Igualmente, ha destacado “la llegada de inversiones públicas extraordinarias” como los fondos europeos del Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Cabra Crece Contigo’, que supondrán 10,5 millones de euros para la ciudad en los próximos años. Priego ha señalado que estos presupuestos “consolidan el modelo de crecimiento de la ciudad y refuerzan la estabilidad financiera del Ayuntamiento”, que cuenta con “una economía saneada, que cumple con las reglas fiscales, con solvencia económica, remanente positivo y superávit presupuestario”.

Entre los principales ejes del presupuesto para 2026 se encuentran el impulso a las políticas de empleo, el desarrollo de políticas de vivienda -con una partida cercana al millón de euros- y un amplio programa de inversiones en infraestructuras urbanas, equipamientos deportivos y mejora de la red de agua, además de actuaciones en barrios y aldeas.

El alcalde también ha destacado que las cuentas municipales “mantienen la línea de congelación de impuestos, tasas y precios públicos, que se prolonga ya durante más de doce años”, lo que permite “desarrollar este programa inversor sin incrementar la presión fiscal sobre los vecinos».

Asimismo, ha subrayado que durante la elaboración del presupuesto “se han incorporado diversas propuestas planteadas por los grupos de la oposición en los últimos años, entre ellas actuaciones de mejora de acerados, intervenciones en instalaciones deportivas o programas sociales específicos”.

Finalmente, Fernando Priego ha defendido que los presupuestos aprobados responden al objetivo de seguir avanzando en el desarrollo económico y social de Cabra, calificándolas como “unas cuentas pensadas para continuar generando oportunidades, mejorar nuestros servicios públicos, apoyar a nuestras empresas y seguir transformando la ciudad”.