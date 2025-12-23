El Pleno aprueba solicitar el reconocimiento de Bien de Interés Cultural para los Mochileros de Gaena

El Ayuntamiento de Cabra ha celebrado este lunes sesión plenaria de carácter ordinario correspondiente al mes de diciembre, última del calendario de sesiones de este año 2025, en la que la Corporación ha aprobado por unanimidad una moción conjunta presentada por los cuatro grupos políticos con representación municipal -PP, PSOE, UVEga y VOX- para solicitar el reconocimiento de los Mochileros de Gaena como Bien de Interés Cultural (BIC) de carácter Inmaterial.

Durante la exposición de este punto, el delegado de Presidencia, Javier Fernández, ha subrayado el profundo arraigo territorial, histórico y cultural de esta manifestación, señalando que se trata de una tradición “íntimamente vinculada a la identidad comunitaria de Gaena, pedanía de Cabra, que ha sabido conservar a lo largo de siglos un repertorio de villancicos transmitido de forma oral de padres a hijos, sin una fecha clara de origen, lo que evidencia su extraordinaria antigüedad y continuidad histórica”.

Igualmente, el edil ha destacado que los Mochileros “son portadores de un legado literario y musical de valor excepcional, reconocido por investigadores y folcloristas de prestigio nacional”, así como su capacidad de resistencia y adaptación a los cambios sociales, gracias al relevo generacional asumido desde los años setenta “que ha permitido salvaguardar esta tradición frente a procesos como la despoblación o la emigración”.

Una propuesta que ha contado con un emotivo colofón, ya que los propios Mochileros de Gaena han estado presentes en el Salón de Plenos y, tras el debate y aprobación de la moción, interpretaron uno de los villancicos que conforman su antiquísimo repertorio, recibiendo el reconocimiento y el aplauso de la Corporación municipal y del público asistente.

En el transcurso de la sesión plenaria también se abordaron otros asuntos, como el dictamen relativo a la propuesta de la Alcaldía para la modificación del Reglamento Orgánico Municipal, así como el escrito presentado por el Grupo Municipal Socialista comunicando el cambio de su portavocía, que pasa a ostentar Jesús Chacón, en sustitución de Antonio Jesús Caballero.

Igualmente, el Pleno ha aprobado las tres mociones presentadas por los grupos municipales, como la de VOX para el adecentamiento y mejora de las instalaciones del Tren del Aceite y su entorno; la de UVEga relativa con la Ley de Segunda Oportunidad y la reducción de la carga financiera; y la propuesta del PSOE para la planificación y coordinación de la actuación municipal ante la llegada de personas temporeras durante las campañas agrícolas.