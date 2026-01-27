El Pleno aprueba la adhesión de Cabra al decreto andaluz para impulsar la vivienda protegida

El Ayuntamiento respalda medidas autonómicas para facilitar la construcción de VPO, avanza en el reconocimiento al periodista Manolo Lama y analiza el informe anual del Defensor de la Vecindad en una sesión plenaria con amplio consenso político

El Ayuntamiento de Cabra celebró este lunes el pleno ordinario correspondiente al mes de enero, una sesión marcada por la aprobación de medidas relacionadas con el acceso a la vivienda, el reconocimiento institucional a una figura del periodismo deportivo y la presentación del informe anual del Defensor de la Vecindad. La sesión, desarrollada, como es habitual, en el salón de plenos municipal, abordó además diversas mociones vinculadas a infraestructuras, cooperación institucional y sostenibilidad.

Adhesión al decreto autonómico de vivienda protegida

Uno de los puntos centrales del orden del día fue la aprobación, por vía de urgencia, de la propuesta de Alcaldía para la adhesión del Consistorio al Decreto-Ley de la Junta de Andalucía en materia de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Con esta decisión, el Ayuntamiento de Cabra se suma a las medidas extraordinarias impulsadas por la administración autonómica con el objetivo de facilitar la promoción de vivienda protegida en suelo urbano.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, explicó durante la sesión que esta adhesión “permitirá acogernos a las medidas extraordinarias impulsadas por la Administración autonómica para facilitar la promoción de vivienda protegida y dar respuesta a una de las principales preocupaciones sociales actuales, como es el acceso a la vivienda”. Según trasladó el regidor, la iniciativa pretende ofrecer herramientas adicionales a los municipios para intervenir en un ámbito que afecta de manera directa a la población, especialmente a familias con mayores dificultades para acceder a una vivienda.

Entre las medidas contempladas tras la adhesión al decreto autonómico, el Ayuntamiento incrementará en un 20% la densidad de viviendas y en un 10% la edificabilidad en parcelas sin edificar destinadas a vivienda protegida dentro del suelo urbano existente. Estas modificaciones se aplicarán a parcelas que ya cuentan con calificación para VPO, con el fin de optimizar el aprovechamiento urbanístico conforme a la normativa vigente.

En palabras del propio alcalde, el objetivo municipal pasa por “agilizar trámites, favorecer la colaboración público-privada y generar nuevas oportunidades residenciales para las familias egabrenses”. La propuesta se enmarca, según se expuso en el pleno, en un contexto de creciente preocupación social por el acceso a la vivienda, una cuestión que se ha convertido en uno de los principales retos para las administraciones públicas.

Informe anual del Defensor de la Vecindad

Durante la sesión plenaria también se dio cuenta del informe anual correspondiente a 2025 del Defensor de la Vecindad de Cabra, cargo que ostenta José Luis Cohen. En su intervención, Cohen realizó un balance de la actividad desarrollada a lo largo del último año, poniendo el acento en el papel mediador de esta figura institucional.

El Defensor de la Vecindad señaló que su labor “ha seguido centrada en la mediación, la cercanía con la ciudadanía y la búsqueda de soluciones dialogadas ante las demandas vecinales”. En este sentido, destacó la función del Defensor como un canal de comunicación entre la población y la administración local, subrayando “la utilidad de esta figura como cauce de comunicación entre la población y la administración local”.

El informe anual recoge, según se trasladó al Pleno, las actuaciones llevadas a cabo en relación con consultas, quejas y sugerencias planteadas por vecinos, así como los contactos mantenidos con las distintas áreas municipales para intentar dar respuesta a las demandas ciudadanas a través del diálogo y la intermediación.

Inicio del expediente para nombrar Hijo Adoptivo a Manolo Lama

Otro de los asuntos destacados de la sesión fue la aprobación, por unanimidad, de una propuesta conjunta de todos los grupos políticos con representación en la Corporación municipal —PP, PSOE, UVEga y VOX— para el inicio del expediente de nombramiento como Hijo Adoptivo de la ciudad al periodista deportivo Manolo Lama.

La propuesta recibió el respaldo unánime del Pleno, reflejando el consenso político en torno a este reconocimiento institucional. El delegado de Presidencia, Javier Fernández, intervino para justificar la iniciativa, señalando que se trata de “un reconocimiento a una figura de referencia del periodismo deportivo nacional que siempre ha mantenido lazos con nuestra ciudad y ha llevado el nombre de Cabra por todo el país”.

El inicio del expediente supone el primer paso administrativo para la concesión de este título honorífico, que reconoce la trayectoria profesional y la vinculación personal del periodista con el municipio egabrense.

Aprobación de las mociones del orden del día

En el apartado de mociones, el Pleno aprobó las cuatro propuestas incluidas en el orden del día. Entre ellas, se dio luz verde a una moción presentada por VOX relativa a la mejora de la seguridad vial en las carreteras A-318 y A-339 a su paso por el término municipal de Cabra, una cuestión vinculada a la seguridad del tráfico en estas vías de comunicación.

Asimismo, se aprobaron dos mociones del grupo municipal UVEga. La primera plantea la adhesión del municipio de Cabra a la Red de Alcaldes y Alcaldesas por la Paz, mientras que la segunda se refiere a la actuación por el sistema de cooperación en diversos sectores incluidos en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente.

Por último, el Pleno respaldó una moción del PSOE sobre la implantación de plantas de biometano en Cabra, incorporando así al debate municipal cuestiones relacionadas con la gestión energética y el aprovechamiento de recursos.

Una sesión marcada por el consenso institucional

La sesión plenaria de enero se desarrolló con la aprobación de todos los puntos incluidos en el orden del día, evidenciando un clima de consenso en asuntos clave para el municipio. Desde las políticas de vivienda hasta el reconocimiento institucional, pasando por la labor del Defensor de la Vecindad y las iniciativas planteadas por los distintos grupos políticos, el Pleno abordó cuestiones de carácter social, urbanístico y estratégico para el futuro de Cabra.

La adhesión al decreto autonómico de vivienda protegida, el avance en el expediente de Hijo Adoptivo y la aprobación de las mociones reflejan una agenda municipal centrada en responder a las necesidades ciudadanas, reforzar los canales de comunicación institucional y abordar retos estructurales desde el ámbito local.