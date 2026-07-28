El pleno actualiza el convenio sobre el agua regenerada de la EDAR y pone en marcha la asistencia técnica del plan ‘Cabra Crece Contigo’

El Pleno municipal aprueba la renovación del acuerdo con la Comunidad de Regantes para adaptar su gestión a la normativa vigente, impulsa la contratación de la asistencia técnica del Plan de Actuación Integrado y da luz verde a tres de las cuatro mociones debatidas.

El Ayuntamiento de Cabra ha celebrado su sesión plenaria ordinaria correspondiente al mes de julio con una agenda marcada por varios acuerdos de carácter estratégico para la gestión municipal. Entre ellos, destaca la aprobación de la renovación del convenio entre el Consistorio y la Comunidad de Regantes de Cabra para la gestión de la regeneración y el uso del agua depurada procedente de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), así como el inicio del expediente para contratar la asistencia técnica del Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Cabra Crece Contigo’, financiado con fondos europeos. La sesión también sirvió para debatir diversas mociones de los grupos políticos representados en la Corporación, de las que prosperaron tres de las cuatro presentadas.

Uno de los principales asuntos abordados durante el Pleno fue la actualización del convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Regantes, un acuerdo que adapta el marco de colaboración vigente desde 2017 a las exigencias establecidas por el Real Decreto 1085/2024. Según la información facilitada por el Consistorio, esta modificación permitirá reforzar el control y la gestión municipal del agua regenerada procedente de la EDAR, un recurso considerado de interés para el municipio.

Durante el debate, el delegado municipal de Agricultura, Francisco Casas, explicó que “este nuevo convenio no altera el espíritu de consenso que este Pleno ya respaldó por unanimidad en 2017, sino que lo moderniza y lo adapta a la nueva normativa”. En este sentido, recordó que el Ayuntamiento, de acuerdo con la Comunidad de Regantes, ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la autorización como productor del 100 % del volumen generado por la EDAR, cifrado en 2,6 millones de metros cúbicos anuales.

Casas añadió que “con esta actualización, el Ayuntamiento se asegura el control y la gestión futura del caudal de agua depurada y evita que empresas ajenas al municipio puedan solicitarlo para fines privados o especulativos, todo ello sin coste para las arcas municipales”. Según la información trasladada durante la sesión plenaria, el objetivo de la renovación es adaptar el convenio al nuevo marco legal y consolidar la gestión municipal de este recurso hídrico de cara al futuro.

Otro de los acuerdos destacados fue la aprobación del inicio del expediente para contratar la asistencia técnica del Plan de Actuación Integrado ‘Cabra Crece Contigo’, una actuación vinculada a la subvención europea concedida al Ayuntamiento. El expediente tiene como finalidad incorporar un apoyo especializado para la ejecución administrativa y técnica del proyecto, en cumplimiento de los requisitos establecidos para este tipo de programas financiados con fondos comunitarios.

Sobre este asunto, el delegado de Fondos Europeos, Javier Fernández, señaló que “la contratación de esta asistencia técnica responde a una necesidad objetiva y a una obligación derivada de la ejecución del propio proyecto”. Asimismo, explicó que esta asistencia especializada permitirá garantizar el cumplimiento de los principios de buena gestión financiera y transparencia, además del seguimiento de indicadores, hitos y objetivos, así como de las obligaciones de publicidad, control y correcta justificación de los fondos europeos.

Fernández subrayó igualmente que “su coste no supone una carga económica adicional para las arcas municipales, ya que se trata de un gasto elegible y financiado dentro de la subvención concedida al Ayuntamiento de Cabra”. De acuerdo con la nota de prensa, esta contratación forma parte de los requisitos asociados al desarrollo del Plan de Actuación Integrado y busca facilitar el correcto desarrollo del proyecto financiado con recursos europeos.

La sesión plenaria también incluyó el debate de las mociones presentadas por los diferentes grupos políticos municipales. En este apartado, la Corporación aprobó tres de las cuatro iniciativas sometidas a votación. Salió adelante la propuesta presentada por VOX para crear el programa municipal de educación patrimonial ‘Conoce tu pueblo’, una iniciativa orientada a fomentar el conocimiento del patrimonio local entre la ciudadanía.

Igualmente recibió el respaldo del Pleno la moción de UVEga destinada a preservar, estudiar y recopilar el patrimonio inmaterial relacionado con los apodos y motes tradicionales de la ciudad, una propuesta centrada en la conservación de elementos culturales vinculados a la memoria colectiva del municipio. También fue aprobada la iniciativa del PSOE para instalar toldos de sombra en la zona de juegos infantiles del parque de La Tejera, una actuación encaminada a mejorar las condiciones de uso de este espacio público.

En cambio, no prosperó la moción presentada por UVEga relativa a la puesta en funcionamiento de una aplicación municipal, que fue rechazada durante la sesión plenaria. Con ello, el balance del apartado de mociones se cerró con la aprobación de tres iniciativas y el rechazo de una cuarta propuesta.

En el tramo final del Pleno se abordaron además dos asuntos planteados por vía de urgencia. El primero correspondía a una moción presentada por VOX sobre la ejecución de mejoras en el paraje de la Fuente del Río. Finalmente, este asunto no llegó a debatirse al considerar la Corporación que no quedaba justificada la urgencia de su inclusión en el orden del día.

El segundo asunto urgente sí fue admitido para su debate, aunque terminó siendo rechazado. Se trataba de la solicitud de compatibilidad presentada por una trabajadora municipal para desarrollar trabajos en otra Administración pública, una petición que no obtuvo el respaldo necesario para salir adelante durante la sesión.

Con estos acuerdos, el Pleno ordinario de julio abordó cuestiones relacionadas con la gestión del agua regenerada de la EDAR, la ejecución del Plan de Actuación Integrado financiado con fondos europeos y diversas iniciativas de ámbito municipal presentadas por los grupos políticos. La renovación del convenio con la Comunidad de Regantes y el impulso a la asistencia técnica del proyecto ‘Cabra Crece Contigo’ constituyeron los principales asuntos de una sesión que también dejó decisiones sobre patrimonio, espacios públicos y otros asuntos de gestión administrativa.