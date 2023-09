El Partido Popular llevará a Pleno una moción en contra de la tramitación de una ley de amnistía.

El Presidente del Partido Popular de Cabra, Fernando Priego, ha informado acerca de la moción que los populares egabrenses llevarán al próximo pleno y que tiene que ver con la “circunstancias graves que está atravesando la democracia española debido al sometimiento del Gobierno de España ante los intereses de los independentistas solo con el interés de seguir gobernando y ocupando el Palacio de la Moncloa” ha señalado Fernando Priego.

Priego ha lamentado que se esté negociando con los principios constitucionales e intercambiando los intereses generales de España con los intereses independentistas y con los del propio Gobierno de España, ocasionando que un grupo de golpistas privilegiados catalanes tengan privilegios por encima del resto de ciudadanos. “Pedro Sánchez está dispuesto a amnistiar a los políticos que cometieron unos delitos gravísimos contra el orden constitucional, eliminando así el delito que el Tribunal Supremo les impuso a dichos políticos, o lo que es lo mismo, decirle a los españoles que los independentistas no cometieron ningún delito y que fue el Jefe del Estado, el Gobierno de España, la Policía y la Justicia española los que atropellaron los derechos de los catalanes en aquel golpe de estado y eso no se puede aceptar” afirmaba Priego.

Desde el Partido Popular se señala que con la amnistía y las concesiones a estos grupos independentistas, se está rompiendo el principio de igualdad de todos los españoles y el de integridad territorial, permitiendo de esta manera que haya comunidades de primera y comunidades de segunda “desde Andalucía no vamos a someternos a los intereses de Sánchez y no vamos a olvidar que Andalucía es una autonomía con plenos derechos, Andalucía no se deja avasallar, no vamos a permitir una España de dos velocidades, que los andaluces merecemos un trato justo y equitativo y por lo tanto se nos tiene que financiar equitativamente y que la lealtad de los andaluces hacia España y nuestra comunidad autónoma está muy por encima de la lealtad al Gobierno de Pedro Sánchez” ha indicado Fernando Priego.

Para el Partido Popular hay otro modelo de gobierno y otras posibilidades de salir de esta gestión y que o pasa por el sometimiento que ponga en riesgo nuestra convivencia, “un modelo que encabeza Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular para que apueste por la constitución, la convivencia y la igualdad de todos los territorios” ha afirmado el Presidente del PP de Cabra quien ha puesto como ejemplo el modelo de gobierno y de gestión del Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno “un modelo fuerte y sólido basado en el diálogo y que ha permitido que Andalucía sea líder en el ránking de creación de empleo, económico, de exportaciones, de inversión extranjera”.

El portavoz del grupo municipal del Partido Popular, Ángel Moreno, ha informado que “desde el Partido Popular se ha registrado esta moción en prácticamente toda la totalidad de las instituciones para que los representantes de nuestro país decidan entre la unidad o la ruptura”. Una ruptura que para el Partido Popular se producirá si finalmente Sánchez sigue en la Moncloa con los votos de aquellos que quieren destruir España y que luchan por ver quién es capaz de humillar con más intensidad a España y los españoles.

“Por eso vamos a debatir esta moción en el próximo pleno en el Ayuntamiento de Cabra y lo que pedimos es muy sencillo, rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera sea su delito, para considerar que el imperio de la ley es la expresión d la voluntad popular tal y como establece la Constitución y compromete a todos los poderes para su cumplimiento y para animar a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a la condiciones ilegales de los partidos independentistas” ha afirmado el portavoz popular.