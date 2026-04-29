El Partido Popular de Cabra destaca el crecimiento del sistema de dependencia en Andalucía y el aumento del servicio en el municipio

La secretaria general del Partido Popular de Cabra, Carmen Montes, ha puesto en valor la evolución del sistema de atención a la dependencia en Andalucía y el impacto directo que esta mejora está teniendo en el municipio, destacando el incremento de beneficiarios, prestaciones, inversión y horas de servicio en ayuda a domicilio.

En el conjunto de Andalucía, el número de personas beneficiarias del sistema ha pasado de alrededor de 190.000 en 2012 a cerca de 339.000 en la actualidad, lo que supone un incremento próximo al 60%. Asimismo, las prestaciones concedidas han aumentado de unas 260.000 a más de 523.000, reflejando un crecimiento cercano al 87%.

Estos datos evidencian no solo una ampliación del sistema, sino también una mejora en la intensidad de la atención, con más recursos y una mayor adaptación a las necesidades de cada usuario.

En el ámbito local, se ha destacado la evolución del Servicio de Ayuda a Domicilio en Cabra, que ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años. En 2022 se prestaron 162.611 horas anuales; en 2023 la cifra ascendió a 174.863 horas; en 2024 se alcanzaron 180.317 horas; y en 2025 se cerró con un total de 187.538 horas de servicio.

La tendencia continúa en 2026. Desde el 1 de enero hasta el 22 de abril, ya se han prestado 62.745 horas de servicio en Cabra, y se han aprobado 176 resoluciones nuevas de ayuda a domicilio, entre nuevos expedientes y revisiones de grado. Esta cifra representa un ritmo especialmente elevado si se compara con las 275 resoluciones aprobadas durante todo el año 2025.

Carmen Montes ha destacado que estos datos reflejan una gestión cercana y eficaz, centrada en garantizar que ninguna persona dependiente quede atrás.

En materia de tiempos de respuesta, ha recordado que el sistema andaluz ha reducido de forma notable la demora media, que en etapas anteriores superaba los 1.200 días y que actualmente se ha reducido aproximadamente a la mitad, aunque ha reconocido que aún queda margen de mejora.

Otro de los avances señalados ha sido la creación de nuevas plazas residenciales y de centros de día. Frente a las 283 plazas creadas en una legislatura anterior, entre 2019 y 2022 se generaron más de 2.100 plazas, y en el periodo más reciente se han superado las 5.300 nuevas plazas, fortaleciendo la red pública de atención a mayores y personas dependientes.

Desde el PP de Cabra también se ha puesto el foco en el esfuerzo inversor realizado por la Junta de Andalucía, con una financiación cercana a los 1.840 millones de euros para sostener y ampliar el sistema de dependencia.

Asimismo, se ha denunciado la desigualdad en la financiación estatal, recordando que, pese a que la ley establece una aportación equitativa, Andalucía recibe aproximadamente un 35% de financiación frente a otros territorios que alcanzan cifras cercanas al 50%.

“No estamos hablando de privilegios, sino de justicia para los dependientes andaluces”, han señalado, defendiendo la necesidad de un reparto más equilibrado que garantice la igualdad de derechos en todo el territorio.

Por último, Montes ha insistido en que los avances logrados en dependencia permiten afrontar el futuro con mayor confianza, gracias a un sistema más amplio, sólido y con mayor capacidad de atención, que continúa creciendo para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y, especialmente, de los vecinos de Cabra.