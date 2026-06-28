El nuevo Reglamento de Circulación cambia de rumbo: así afectarán las nuevas normas a conductores, motoristas, ciclistas y peatones

El Real Decreto 518/2026 introduce la mayor reforma del Reglamento General de Circulación en más de dos décadas, con un cambio de enfoque que sitúa la protección de los usuarios vulnerables en el centro de la regulación

La publicación del Real Decreto 518/2026 supone una de las modificaciones más profundas del Reglamento General de Circulación desde su aprobación en 2003. Más allá de la actualización de determinados artículos, la reforma introduce una nueva filosofía regulatoria que modifica la forma de entender la circulación en España. El protagonismo deja de recaer exclusivamente sobre el vehículo para centrarse en la protección de las personas que utilizan las vías públicas, especialmente aquellas consideradas más vulnerables.

La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el 26 de junio de 2026, reorganiza numerosos preceptos, incorpora un nuevo título dedicado íntegramente a la circulación en el ámbito urbano y establece nuevas obligaciones para motoristas, ciclistas, usuarios de vehículos de movilidad personal, peatones y conductores de vehículos a motor.

El propio texto explica el cambio de orientación al señalar que el objetivo consiste en reforzar la protección de las personas usuarias vulnerables de la vía y avanzar hacia una «movilidad segura y sostenible», conceptos que se convierten en el hilo conductor de toda la reforma.

Una reforma que cambia la filosofía del Reglamento

Durante más de veinte años, el Reglamento General de Circulación ha evolucionado mediante modificaciones parciales. Sin embargo, la reforma aprobada en 2026 representa un cambio de mayor alcance porque altera el enfoque con el que se regulan las normas de circulación.

Hasta ahora, buena parte de las disposiciones estaban orientadas a garantizar la fluidez del tráfico y ordenar la circulación de los vehículos. Con la nueva regulación, la prioridad pasa a ser la reducción del riesgo para peatones, ciclistas, motoristas y usuarios de vehículos de movilidad personal.

Esta transformación se refleja tanto en la exposición de motivos como en numerosos artículos del texto, que refuerzan la obligación de los conductores de adaptar su comportamiento para proteger a quienes presentan una mayor vulnerabilidad en caso de accidente.

En palabras del propio Real Decreto, el objetivo es aumentar «el nivel de seguridad de las personas usuarias de las vías» y desarrollar una regulación más acorde con la movilidad actual.

Motoristas: nuevas obligaciones y nuevas posibilidades

Uno de los colectivos sobre los que más incide la reforma es el de los conductores de motocicletas y ciclomotores.

Entre las principales novedades destaca la obligación de utilizar guantes de protección cuando se circule por vías interurbanas, además del uso obligatorio de calzado cerrado que cubra completamente el pie en cualquier tipo de vía.

Estas medidas pretenden reducir la gravedad de las lesiones que suelen producirse en caso de caída, especialmente en manos y pies, dos de las zonas más expuestas durante un accidente.

Junto a estas obligaciones aparece una medida que previsiblemente generará especial atención entre los conductores de motocicletas: la posibilidad de utilizar el arcén derecho en determinados tramos cuando exista congestión circulatoria.

La autorización no será general. Solo podrá aplicarse en aquellos lugares expresamente habilitados mediante señalización y siempre que concurran determinadas condiciones, entre ellas una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora, circulación en fila de uno y la obligación de abandonar el arcén cuando sea necesario para no interferir con otros usuarios que tienen prioridad sobre ese espacio.

Lejos de plantearse como una liberalización del uso del arcén, la medida establece un régimen muy restrictivo destinado únicamente a determinadas situaciones de retención del tráfico.

Cambios relevantes en los adelantamientos a ciclistas

Otra de las modificaciones de mayor alcance afecta a los adelantamientos de bicicletas en vías interurbanas.

Hasta ahora, la obligación fundamental consistía en mantener una separación lateral mínima de metro y medio.

Con la nueva regulación esa exigencia permanece, pero se añaden nuevas obligaciones.

El conductor que adelante a un ciclista deberá reducir su velocidad al menos veinte kilómetros por hora respecto del límite existente en la vía durante toda la maniobra. Además, cuando existan varios carriles por sentido será obligatorio realizar un cambio completo de carril.

El Reglamento incorpora igualmente la obligación de extremar las precauciones para evitar que el adelantamiento comprometa la estabilidad del ciclista.

La modificación responde a una estrategia de protección reforzada de quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte, tanto en desplazamientos cotidianos como deportivos.

El carril de emergencia llega a las autopistas y autovías

Entre las novedades más llamativas figura la incorporación del denominado «carril de emergencia».

Cuando una retención obligue a los vehículos a circular a velocidad muy reducida o a detenerse, los conductores deberán desplazarse hacia los laterales para dejar un espacio libre destinado al paso de ambulancias, bomberos, fuerzas policiales y otros vehículos prioritarios.

La posición de ese pasillo dependerá del número de carriles existentes en cada sentido de circulación.

En las autopistas y autovías con dos carriles por sentido deberá abrirse entre ambos carriles. En aquellas con tres o más carriles, el espacio libre se situará entre el carril izquierdo y el inmediatamente contiguo.

Con esta medida, el Reglamento incorpora una práctica ya implantada desde hace años en diversos países europeos para facilitar la llegada de los servicios de emergencia.

Los patinetes eléctricos consolidan su regulación

Los vehículos de movilidad personal, cuya presencia se ha multiplicado durante los últimos años, reciben por primera vez una regulación sistemática.

La reforma fija una edad mínima de quince años para poder conducir estos vehículos e impone la obligación general de utilizar casco de protección.

También establece el uso obligatorio de alumbrado y, durante la noche o cuando existan condiciones de escasa visibilidad, la utilización de elementos luminosos o reflectantes que permitan ser vistos desde una distancia mínima de 150 metros.

Al mismo tiempo, mantiene la prohibición de circular por autopistas, autovías y travesías, aunque introduce determinadas excepciones para algunas vías ciclistas interurbanas cuando no exista una prohibición específica mediante señalización.

Un nuevo marco para la circulación urbana

La reforma incorpora un nuevo Título VI dedicado íntegramente a las normas de circulación en las ciudades.

Hasta ahora, muchas cuestiones relacionadas con bicicletas, peatones, vehículos de movilidad personal o estacionamiento aparecían dispersas en diferentes artículos.

La nueva estructura reúne por primera vez todas esas normas en un único bloque normativo.

Entre otros aspectos, regula la utilización de las aceras, la circulación de bicicletas, los vehículos de movilidad personal, el estacionamiento, las zonas de bajas emisiones y los llamados caminos escolares seguros.

Esta reorganización pretende facilitar tanto la aplicación del Reglamento como el desarrollo posterior de las ordenanzas municipales.

La bicicleta gana protagonismo

La regulación de las bicicletas también experimenta cambios importantes.

Como regla general, los ciclistas deberán circular por la calzada cuando no exista un carril específico y lo harán preferentemente por el centro del carril.

Asimismo, los conductores de vehículos a motor deberán mantener una separación mínima de cinco metros respecto a la bicicleta que circule delante de ellos en el mismo carril.

En las retenciones y en determinadas intersecciones reguladas por semáforos, los ciclistas podrán rebasar por la derecha o por la izquierda a los vehículos detenidos para acceder a las zonas de espera adelantada.

Además, las autoridades municipales podrán autorizar, mediante la correspondiente señalización, la circulación de bicicletas en ambos sentidos en determinadas calles limitadas a 30 kilómetros por hora o menos.

Más protección para los peatones

La reforma también modifica la regulación de los peatones, especialmente en el ámbito urbano.

Las aceras pasan a definirse como espacios reservados prioritariamente para la movilidad y estancia de los peatones, restringiendo la circulación de vehículos sobre ellas salvo las excepciones previstas por las ordenanzas municipales.

El Reglamento insiste igualmente en que los conductores deberán adaptar su comportamiento para evitar poner en riesgo la integridad física de los peatones, especialmente cuando se trate de personas con movilidad reducida, menores o personas mayores.

La regulación incorpora además nuevas previsiones sobre visibilidad en vías interurbanas, obligando al uso de elementos luminosos o reflectantes durante la noche o cuando existan condiciones meteorológicas que reduzcan significativamente la visibilidad.

Autocaravanas: una regulación estatal del estacionamiento

Otro de los aspectos novedosos afecta al estacionamiento de autocaravanas y otros vehículos acondicionados como vivienda.

Por primera vez el Reglamento establece criterios de carácter estatal.

El estacionamiento será posible siempre que el vehículo permanezca dentro de su perímetro, descanse únicamente sobre los neumáticos —permitiendo el uso de calzos de seguridad— y no se produzcan vertidos de fluidos procedentes del habitáculo.

La incorporación de estas condiciones pretende aportar un marco común para una actividad que durante años ha estado sujeta a interpretaciones diferentes según el municipio.

Un mayor protagonismo para los ayuntamientos

La reforma también reconoce un papel más relevante a las administraciones locales.

Los municipios podrán desarrollar mediante ordenanzas aspectos relacionados con la movilidad urbana, las zonas de bajas emisiones, los caminos escolares, la regulación del estacionamiento, las áreas de prioridad residencial o la circulación de determinados vehículos.

No obstante, el propio Reglamento establece un límite claro: las ordenanzas municipales no podrán contradecir ni desvirtuar el contenido de la normativa estatal.

Un cambio que va más allá de las sanciones

Aunque muchas de las novedades incorporan nuevas obligaciones para distintos usuarios de la vía, la reforma no se limita a introducir nuevas prohibiciones.

El conjunto del texto refleja un cambio de orientación normativa basado en la prevención del riesgo y en la convivencia entre los diferentes modos de desplazamiento.

La propia exposición de motivos resume esta nueva filosofía al afirmar que la regulación pretende avanzar hacia un modelo de movilidad más seguro, sostenible e inclusivo.

Ese planteamiento constituye probablemente la principal característica del Real Decreto 518/2026: más que modificar artículos concretos, redefine el papel que desempeñan peatones, ciclistas, motoristas, conductores y usuarios de vehículos de movilidad personal dentro del sistema de circulación.

Su aplicación práctica permitirá comprobar en los próximos años cómo se integran estas nuevas obligaciones en la movilidad cotidiana y cuál es su incidencia sobre la seguridad vial, tanto en las ciudades como en las carreteras.