El microteatro vuelve a las calles de Cabra con la VI edición del Festival ‘Itinerantes’

La ciudad volverá a convertirse en un gran escenario al aire libre el próximo sábado, 25 de octubre, con motivo de la sexta edición del Festival de Teatro ‘Itinerantes’ Ciudad de Cabra. Una cita que va consolidándose año tras año en el calendario cultural egabrense, organizada por ‘La Intriga Teatro’ en colaboración con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Cabra.

La responsable de esta Área municipal, M. Sierra Sabariego, y la coordinadora y actriz egabrense Carmen Moral, han presentado los pormenores de esta edición “que vuelve a ser novedosa y atractiva convirtiendo enclaves y lugares de Cabra en escenario de cinco montajes que han sido seleccionados de entre las 35 obras presentadas desde toda la geografía nacional”, algo que “atrae a muchas personas no sólo de la ciudad sino también de fuera”.

Por su parte, Carmen Moral ha adelantado que el recorrido teatral de esta edición dará comienzo a las 18.00 horas y contará con cinco propuestas escénicas que ofrecerán “una experiencia inmersiva y variada, con géneros que van desde la comedia gestual hasta el drama contemporáneo”. Las obras que integran el cartel son ‘Ver, oír y callar’, ‘Pronto llegará’, ‘FY Robot (comedia gestual robotizada)’, ‘Impurezas’ y ‘Miedo’, seleccionadas por su calidad artística y “su capacidad de conectar con el público”, ha explicado.

El público asistente, que actuará como jurado popular, podrá disfrutar de este recorrido teatral por diferentes enclaves de la ciudad con una entrada única de 10 euros. La jornada culminará a las 21.00 horas con una gala de clausura en el Teatro ‘El Jardinito’, de entrada libre hasta completar aforo, en la que se darán a conocer los premios otorgados según la puntuación del público.

Las entradas ya están disponibles tanto de forma presencial en el establecimiento ‘La Papelería’ (calle Doña Leonor) como a través de la web de ‘La Intriga Teatro’ (www.laintrigateatro.com) en el apartado Cabra Festival de Teatro ‘Itinerantes’.