El INJUVE incluye en su Catálogo de Experiencias Locales las Ayudas al Alquiler para jóvenes del Ayuntamiento de Cabra

El Ayuntamiento de Cabra ha hecho pública la reciente decisión del Instituto de la Juventud – INJUVE-, dependiente del Ministerio de Juventud e Infancia, de incluir dentro de su Catálogo de Experiencias Locales de Juventud -RedSIJ- 2025 el programa municipal de Ayudas al Alquiler de Vivienda para Jóvenes.

La delegada municipal de Juventud, Sara Alguacil, ha mostrado su satisfacción por esta inclusión, señalando que supone “un logro importante para este Ayuntamiento y un reconocimiento a nivel nacional, ya que el programa municipal estará junto a decenas de buenas prácticas en materia de juventud”, lo que constata que “el esfuerzo que realizamos desde este equipo de Gobierno da resultados visibles y reconocidos en todo el país”.

Algo que se suma a otras menciones ya recibidas por los programas desarrollados desde el Área municipal de Juventud, como la mención honorífica de ‘Municipio Joven del Año’ concedida por el Instituto Andaluz de la Juventud -IAJ- en los premios Andalucía Joven 2023.

Entre los servicios y acciones que han contribuido a estos reconocimientos se encuentran el Centro de Información Juvenil de la Casa de la Juventud, los Corresponsales Juveniles, así como iniciativas lúdicas y formativas como el Día de Europa o la ‘Calle Joven’, que en 2025 alcanzó su duodécima edición y ya fue premiada y reconocida por el propio INJUVE y el IAJ.

Cabra forma parte de la red Participe Plus y mantiene múltiples colaboraciones con el IAJ para el desarrollo de programas y actuaciones concretas. “Participamos activamente en iniciativas europeas como el Cuerpo Europeo de Solidaridad y Erasmus+, mediante intercambios, formaciones y visitas de estudio, entre otras acciones”, ha destacado Alguacil.

En cuanto al programa municipal de Ayudas al Alquiler de Vivienda para Jóvenes, este año cuenta con una dotación de 250.000 euros “gracias al incremento del 25% que su presupuesto ha experimentado respecto al año anterior”, ha recordado la edil, quien ha señalado que las ayudas están dirigidas a jóvenes de entre 16 y 40 años empadronados en Cabra “cubriendo hasta el 75% del total de las cuotas mensuales justificadas, con un máximo de 200 euros al mes y un límite por solicitante de 2.400 euros anuales”. De este modo, “estimamos que en esta convocatoria podremos llegar a conceder más de un centenar de ayudas”, ha afirmado Alguacil.