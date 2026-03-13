El IES Felipe Solís de cabra ha participado en la primera feria provincial de formación profesional celebrada este miércoles en córdoba

Más de 1.000 estudiantes han visitado esta Feria de F.P. celebrada en el el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones de la capital.

El Instituto de Educación de Educación Secundaria y Formación Profesional IES FELIPE SOLÍS DE VILLECHENOUS de la Subbética cordobesa, ha participado en la Primera Feria Provincial de la Formación Profesional organizada por la Delegación de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, a través del Servicio de Formación Profesional en Córdoba.

Más de 1.000 estudiantes de la provincia de 4º de ESO y de Bachillerato han conocido de primera mano los ciclos formativos que el IES FELIPE SOLÍS ha llevado a esta primera feria. Bajo una de las 16 carpas montadas en el CEFC, alumnado y profesorado de los ciclos de Agraria, Electricidad y Electrónica y Mecatrónica Industrial han mostrado y explicado de forma práctica qué se estudia en dichos ciclos, qué habilidades y competencias van a aprender y las posibles salidas profesionales. La información sobre esta oferta formativa y de empleabilidad se ha acompañado de demostraciones prácticas y simuladores virtuales que los estudiantes han podido probar y disfrutar mediante juegos y retos digitales.

Actualmente la oferta en Formación Profesional del IES FELIPE SOLÍS DE VILLECHENOUS comprende los ciclos formativos Superiores de Mecatrónica Industrial, Sistemas de comunicaciones e informáticos, Prevención de Riesgos Laborales, Paisajismo y Medio Rural, Educación Infantil y Administración y Finanzas. En grado Medio, pueden cursarse los ciclos de Producción Agroecológica, Instalaciones de Telecomunicaciones, Soldadura y Calderería, Instalaciones eléctricas y Automáticas y Gestión Administrativa. Dicha oferta se completa con dos grados de FP Básica de Electricidad y Electrónica y de Servicios Administrativos.

Además de todo ello, el IES ofrece la posibilidad de obtener una acreditación oficial a aquellas personas que tienen experiencia laboral demostrable o que han recibido formación no formal, mediante el programa “Andalucía Acredita”.

La participación en esta Primeria Feria Provincial de la FP en Córdoba ha brindado la oportunidad de acercar la FP a los jóvenes como uno de los caminos hacia una cualificación de calidad que garantice y mejore su empleabilidad. Por otra parte, ha quedado patente la implicación y el interés de las empresas cordobesas en este nuevo sistema de formación profesional con la presencia de un centenar de ellas procedentes de toda la provincia. Muchas de estas empresas, colaboran con el IES FELIPE SOLÍS en la formación dual de sus 11 ciclos formativos.

El evento, que ha sido inaugurado por Inmaculada Troncoso, directora general de FP y Educación Permanente de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP, ha contado además con la presencia, entre otras autoridades, de los delegados territoriales Diego Copé, Agustín López y Mª Dolores Gálvez, de Educación, Industria y Empleo, respectivamente.

La experiencia para el IES FELIPE SOLÍS ha sido muy positiva en esta primera feria según los miembros de los departamentos de Agraria, Mecatrónica y Electricidad; de hecho, ya están preparando su participación en la Segunda Feria de la FP con una mayor oferta formativa.