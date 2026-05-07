El IES ‘Alcalá-Galiano’ de Cabra incorporará el próximo curso un nuevo Ciclo Formativo de Peluquería y Estética Capilar

La nueva oferta de Formación Profesional permitirá al alumnado de Cabra y la comarca cursar estos estudios sin necesidad de desplazarse hasta Córdoba capital

El delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, junto al acalde de Cabra, Fernando Priego, y el delegado municipal de Educación, Javier Fernández, han visitado este mediodía el IES ‘Dionisio Alcalá Galiano’ donde, a partir del próximo curso académico, comenzará a impartirse un nuevo Ciclo Formativo de Grado Medio de Peluquería y Estética Capilar.

El director del centro, Raúl Calvo, ha mostrado “una gran ilusión” por la incorporación de esta nueva oferta educativa, explicando que se trata de “un ciclo de gran demanda que permitirá al alumnado formarse en una profesión con amplias posibilidades de desarrollo profesional”.

Igualmente, ha destacado que esta nueva titulación beneficiará “no sólo al alumnado de Cabra, sino también al de las localidades cercanas y de toda la comarca de la Subbética”, subrayando que hasta ahora estos estudios “únicamente podían cursarse en Córdoba capital”. Asimismo, ha agradecido “el apoyo y la colaboración” tanto de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional como del Ayuntamiento de Cabra “por apostar por este centro y por la ampliación de su oferta educativa”.

Por su parte, Diego Copé ha felicitado al equipo docente del instituto por “el gran trabajo” que realizan, indicando que la planificación de la oferta de Formación Profesional “se desarrolla siempre de la mano del tejido productivo, de los centros educativos y en coordinación con los ayuntamientos”.

El delegado territorial ha señalado que la Formación Profesional “debe estar íntimamente vinculada a la empresa”, destacando además el papel de la FP dual como herramienta para “cohesionar el territorio y fijar población”.

En este sentido, ha recordado que la Formación Profesional funciona mediante “distrito único”, lo que permitirá que alumnado “de cualquier punto de Andalucía” pueda acceder a esta nueva oferta educativa en Cabra, poniendo de relieve la existencia de una residencia escolar en la localidad, que facilitará la estancia de estudiantes procedentes de otros municipios andaluces.

El plazo de presentación de solicitudes para acceder a este nuevo ciclo formativo permanecerá abierto del 15 al 30 de junio, realizándose el procedimiento a través de la Secretaría Virtual de la Junta de Andalucía, al igual que el resto de enseñanzas de Formación Profesional.