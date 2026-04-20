El IES Aguilar y Eslava ganó el VI Torneo de Debate Lucas Mallada en Huesca

El 17 de abril, el IES Aguilar yi Eslava fue campeón en el VI torneo de debate “Lucas Mallada”, que se celebró en el IES Lucas Mallada de Huesca. El equipo del IES Aguilar y Eslava estuvo conformado por Daniela Gutiérrez, Valeria Cañete, Adriana Arroyo, Carlos Castro y Francisco José Caballero, que, acompañados por el profesor Manuel Guerrero, lograron la victoria en la final ante el IES Biello Aragón de Sabiñánigo. El tema sobre el que se debatió fue: ¿La sociedad actual facilita que los jóvenes cuiden su salud mental?

Además, una de las alumnas del equipo, Valeria Cañete, fue designada como la mejor oradora del torneo.

Esta actividad forma parte de las que desarrolla la Agrupación Escolar Ágora, entre nel IES Aguilar y Eslava de Cabra y el IES Lucas Mallada de Huesca, del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.