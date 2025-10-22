Cabra acogerá este próximo fin de semana el I Campeonato de Andalucía de Baloncesto 3×3, una cita organizada por la Federación Andaluza de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FANDDI), en colaboración con el Ayuntamiento egabrense, el Club Deportivo Baloncesto Cabra y la Fundación Promi. La competición se celebrará los días 25 y 26 de octubre en el Pabellón Municipal de Deportes, congregando a cerca de un centenar de deportistas de distintos puntos de Andalucía.

La teniente de Alcaldía y delegada municipal de Políticas Sociales, Enca Priego, ha expresado la “gran satisfacción del Ayuntamiento por poder participar en este primer encuentro deportivo 3×3 de FANDDI”, subrayando que se trata de “una oportunidad que no solo une deporte, sino también integración, inclusión, convivencia y crecimiento personal”.

La edil ha querido agradecer la labor que realiza FANDDI desde hace años “para promover el deporte adaptado a las personas con discapacidad intelectual”, así como “el trabajo de entidades como Promi, que llevan décadas acompañando y promoviendo la inclusión, y del Club Baloncesto Cabra, que desempeña una encomiable labor en este terreno”.

Priego ha concluido animando a la ciudadanía a asistir al campeonato y disfrutar de estas “jornadas de valores compartidos”, recordando el compromiso del Ayuntamiento con “todas aquellas iniciativas que sitúan a la persona en el centro y promueven la igualdad de oportunidades”.

Por su parte, el presidente de FANDDI, Juan Carlos Pinalla, ha destacado que este campeonato “es el primero que se celebra en Andalucía” y responde “a la gran proyección internacional que está alcanzando la modalidad de baloncesto 3×3”. El dirigente ha detallado que el evento contará con la participación de 14 equipos de nueve clubes procedentes de las provincias de Jaén, Córdoba y Granada, y que se desarrollará en cuatro categorías —competición, adaptada, habilidades deportivas y femenina—, lo que “demuestra la apuesta de la Federación por la inclusión de la mujer con discapacidad en el deporte”.

El presidente del Club Deportivo Baloncesto Cabra, Rafael Orgaz, ha mostrado su “orgullo y enorme satisfacción por acoger en Cabra el primer Campeonato de Andalucía 3×3”, enmarcado además en el 25º aniversario del club. “Será uno de los eventos más importantes del año para nosotros, no sólo por su carácter deportivo, sino también por el componente humano y social que lo rodea”, ha manifestado, agradeciendo “el apoyo de las instituciones, de Fundación Promi y de todas las entidades patrocinadoras”, al tiempo que ha invitado a los egabrenses “a acercarse al pabellón y disfrutar de este fin de semana de deporte inclusivo y convivencia”.

Por último, el presidente de Fundación Promi, Juan Antonio Pérez, ha señalado que este campeonato “va más allá de la competición deportiva, ya que busca ser también un punto de encuentro y convivencia entre deportistas, técnicos y entidades”, valorando “la importancia de compartir experiencias, reforzar vínculos y avanzar en la inclusión desde el deporte”.

El campeonato arrancará el sábado 25 de octubre, de 16.00 a 20.30 horas, finalizando el domingo 26, de 09.30 a 13.30 horas, momento en el que tendrá lugar la entrega de trofeos.