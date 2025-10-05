El homenaje a Elvira Chacón y Juan Antonio Montilla como ‘Abuelos del Año’ pone fin a la Semana de los Mayores

El Cinestudio Municipal ‘Antonio Espinar Arcos’ acogió en día de ayer el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, que cada año se conmemora el 1 de octubre, y con el que el Ayuntamiento de Cabra cierra la amplia programación desarrollada con motivo de la Semana de los Mayores, una iniciativa organizada desde la Delegación de Mayores. En esta ocasión, una decena de propuestas diseñadas para este segmento de edad han servido para generar espacios de convivencia en torno al deporte, los hábitos de vida saludables, la cultura y el ocio.

El acto ha estado presidido por la Corporación municipal, encabezada por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, quien ha entregado el título de ‘Abuelos del Año’ a Elvira Chacón Castro y Juan Antonio Montilla Porras, a quienes ha felicitado por “haber hecho de vuestras vidas todo un ejemplo a seguir para las generaciones venideras, a base de esfuerzo, trabajo, sacrificio y también preocupación por las cosas de vuestra ciudad”. La proyección de varios vídeos sobre la vida de los homenajeados y las intervenciones de familiares y amigos han cargado de emotividad la entrega de sendas distinciones.

Durante el acto también se entregaron los premios a las personas participantes en los distintos juegos y competiciones que se han desarrollado a lo largo de la Semana de los Mayores, a quienes Fernando Priego ha agradecido su colaboración “como ejemplo de participación ciudadana, tan necesario siempre para dinamizar la vida de la ciudad y que, de paso, mantiene vivos juegos y actividades tradicionales que, sin vosotros, se perderían”.

En concreto, las parejas premiadas en el Campeonato de Petanca han sido José Mellado y Antonio Espejo como primeros clasificados, Remedios Bautista y J. Carlos Criado en segunda posición y Pili Pastor y Francisco Molina en tercer lugar, mientras que en el Campeonato de Dominó los ganadores han sido Antonio García y Antonio Montes, seguidos de Francisco Gómez y Francisco González en segunda posición y, en tercer lugar, Manuel Ruiz y Vicente Pérez.

El acto ha concluido con una actuación a cargo del grupo ‘Al Fresco’ tras la que se ha servido una copa de convivencia entre todas las personas asistentes.