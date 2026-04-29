El Gobierno somete a información pública el proyecto del “Compensador Síncrono Cabra 400 kV” con una inversión de más de 100 millones

El impulso a la infraestructura energética en España da un nuevo paso con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de hoy del anuncio relativo al proyecto del “Compensador Síncrono Cabra 400 kV”, una actuación estratégica promovida por Red Eléctrica de España. La iniciativa, que se desarrollará en el término municipal de Cabra (Córdoba), entra ahora en fase de información pública, abriendo un periodo de alegaciones de 30 días para ciudadanos y entidades interesadas .

El proyecto contempla la solicitud de Autorización Administrativa Previa y de Construcción, tramitada por el Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Córdoba. Su objetivo principal es la instalación de un compensador síncrono en la actual subestación de 400 kV de Cabra, lo que implicará además la ampliación de esta infraestructura mediante la incorporación de una nueva posición de interruptor .

Una infraestructura clave para la estabilidad del sistema eléctrico

El compensador síncrono proyectado tendrá una potencia de 250 MVA y una inercia de 6 segundos, características que permitirán mejorar significativamente la regulación dinámica de la tensión en la red de transporte eléctrico. Según detalla el anuncio oficial, esta mejora contribuirá a reducir la necesidad de programar centrales por restricciones técnicas, lo que se traduce en una mayor eficiencia operativa del sistema eléctrico nacional .

Además, el proyecto tiene un claro impacto ambiental positivo indirecto: al optimizar el funcionamiento de la red, se prevé una reducción tanto de los costes como de las emisiones asociadas a la generación eléctrica. Esta línea de actuación encaja con los objetivos de transición energética y descarbonización impulsados por el Gobierno.

Inversión millonaria y carácter urgente

El presupuesto estimado para la ejecución del “Compensador Síncrono Cabra 400 kV” asciende a 100.492.540 euros, lo que refleja la magnitud de una intervención considerada estratégica para el sistema eléctrico. De hecho, el proyecto forma parte del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026, aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2025.

Este plan incluye actuaciones destinadas a reforzar la resiliencia de la red, y en este contexto, la ejecución de las instalaciones listadas —entre ellas la de Cabra— tiene carácter urgente. En consecuencia, se prevé una reducción de los plazos administrativos para acelerar su puesta en marcha .

Proceso abierto a la ciudadanía

Con la apertura del trámite de información pública, cualquier interesado podrá examinar el proyecto técnico en la Subdelegación del Gobierno en Córdoba o a través de los enlaces habilitados por la Administración. Durante este periodo, se podrán presentar alegaciones por los canales establecidos en la normativa vigente, incluyendo el registro electrónico de la Administración General del Estado .

El órgano competente para resolver las autorizaciones será la Dirección General de Política Energética y Minas, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, lo que subraya el carácter estatal y estratégico de la iniciativa.

Un paso más en la modernización energética

La publicación de este anuncio en el BOE marca un hito en el desarrollo de infraestructuras eléctricas en Andalucía, consolidando a Córdoba como un punto clave en la red de transporte de alta tensión. El proyecto del compensador síncrono no solo responde a necesidades técnicas actuales, sino que anticipa los retos futuros de un sistema eléctrico cada vez más complejo y orientado a la integración de energías renovables.