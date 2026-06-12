El Gobierno concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito a la Seguridad a María del Carmen Calvo Poyato

El reconocimiento, otorgado mediante Real Decreto, ha sido aprobado por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio del Interior

El Gobierno de España ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito a la Seguridad del Ministerio del Interior a María del Carmen Calvo Poyato, según recoge el Real Decreto 475/2026, de 10 de junio, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La concesión de esta distinción se formaliza tras la propuesta realizada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y después de la deliberación del Consejo de Ministros celebrada el pasado 9 de junio. La medida ha sido sancionada por el Rey Felipe VI mediante la firma del correspondiente real decreto.

El texto oficial señala que la concesión se produce “en atención a los méritos y circunstancias que concurren en doña María del Carmen Calvo Poyato”.

La Gran Cruz de la Orden del Mérito a la Seguridad constituye una de las principales distinciones que concede el Ministerio del Interior. A través de ella se reconoce a personas que, por sus méritos, trayectoria o circunstancias relevantes, son consideradas merecedoras de este reconocimiento institucional.

La decisión aparece recogida en la sección de otras disposiciones del Boletín Oficial del Estado correspondiente al 12 de junio de 2026. El documento establece que el reconocimiento fue aprobado tras el procedimiento habitual, que incluye la propuesta ministerial y la posterior deliberación del Consejo de Ministros.

Con esta publicación, la concesión adquiere plena validez oficial y pasa a formar parte de las disposiciones del Estado. El real decreto está firmado por el Rey Felipe VI y refrendado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez.

La publicación de este reconocimiento se enmarca en las competencias del Ministerio del Interior para otorgar distinciones honoríficas vinculadas al ámbito de la seguridad y al reconocimiento de méritos considerados de especial relevancia por la Administración General del Estado.