El egabrense Manuel Chacón Rodríguez ingresa en la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando

El profesor egabrense D. Manuel Chacón Rodríguez ha ingresado recientemente en la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando, apadrinado por nuestro también paisano el profesor D. José Peña González, junto al cordobés D. Juan Manuel Fernández Delgado, de la Real Academia de Córdoba.

La comisión de la Hermandad que admitió a ambos ha estudiado su trayectoria profesional y humana, destacando la defensa y difusión que han realizado durante años de los valores de San Fernando, en conferencias, actividades culturales, etc.

La fotografía fue tomada en la cripta neorrománica de la catedral de la Almudena de Madrid el pasado 5 de diciembre.

En denominación de su canciller o presidente, D. Manuel Ladrón de Guevara, la Real Hermandad de Caballeros de San Fernando es una entidad cívico-cultural que defiende las virtudes y principios que desde hace siglos han caracterizado al caballero español: religiosidad, nobleza, hidalguía, conducta ejemplar y generosidad. Son los principios que exigen para pertenecer a ella. No es una corporación nobiliaria, ni una hermandad sacramental, sino una entidad de caballeros cristianos que tiene como fines el conservar los principios propios y característicos del caballero español, por lo que la condición para su admisión es conservar y poner en práctica los valores propios de los hidalgos junto con practicar la religión católica y tener una especial devoción a su patrón, el santo rey Fernando III.

Pie de fotos: la primera es la imagen de San Fernando, la segunda los nuevos miembros ingresados este año procedentes de toda España y la tercera el profesor Chacón junto con el profesor D. José Peña González y con el académico cordobés D. Juan Manuel Fernández Delgado).