El egabrense Fernando Castro Roldán nuevo Gerente de FAISEM

En la mañana de ayer se celebró una reunión extraordinaria de la Junta de Patronos de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental, donde se ha nombrado como nuevo Gerente de FAISEM a Fernando Castro Roldán.

En su presentación, Fernando Castro, ha querido agradecer a la anterior gerente Silvia Maraver, su trabajo al frente de la Fundación durante estos años.

Natural de Cabra (Córdoba), la carrera laboral de Fernando Castro se inició en FAISEM el año 2001, ejerciendo como Monitor Residencial en casa hogar y desarrollando una notable versatilidad en roles como Monitor de Vivienda Supervisada y Monitor de Centro de Taller Ocupacional.

Entre 2008 y 2016, su enfoque profesional se centró en la integración laboral. Durante este periodo, ejerció como Técnico de Empleo en los programas de FAISEM. Su labor fue fundamental en la búsqueda activa de empleo, prospección de empresas, gestión de formación profesional y en la integración sociolaboral de personas, facilitando así, su incorporación a la sociedad a través del trabajo y reforzando su autonomía.

Esta experiencia en intervención directa y gestión de programas, le llevo, en 2019, a ejercer el cargo de Responsable Provincial de FAISEM en Córdoba, destacando su carácter conciliador y su esfuerzo por reforzar las relaciones con los servicios sanitarios y el movimiento asociativo de familiares y personas usuarias.

Desde la nueva dirección de FAISEM, se ha reafirmado la continuidad en los proyectos activos y en los objetivos de FAISEM para mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de salud mental.