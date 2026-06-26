El deporte escolar pone fin a su temporada con un reconocimiento al esfuerzo y la participación del alumnado

El Ayuntamiento celebra la entrega de premios de la XXV edición de las Escuelas Deportivas Escolares y de la Liga de Fútbol Sala para estudiantes de Educación Secundaria, destacando el compromiso y la implicación de los jóvenes participantes.

El deporte escolar volvió a convertirse en protagonista en Cabra con la celebración del acto de entrega de premios correspondiente a la XXV edición de las Escuelas Deportivas Escolares y de la Liga de Fútbol Sala para alumnado de Educación Secundaria. La iniciativa, impulsada por el Ayuntamiento de Cabra, sirvió para poner el broche final a una temporada en la que se ha reconocido el esfuerzo, la participación y el compromiso de los jóvenes deportistas que han formado parte de estas competiciones.

El acto estuvo presidido por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por el delegado de Deportes, Francisco Casas, en una ceremonia que reunió a los participantes de esta edición para reconocer el trabajo realizado a lo largo del curso deportivo. Durante el evento se hizo entrega de los premios a los equipos y deportistas que han destacado en las distintas competiciones, aunque el reconocimiento se extendió al conjunto de los participantes por su implicación durante toda la temporada.

La clausura de esta vigesimoquinta edición supone un nuevo hito para un programa deportivo que se ha consolidado en el municipio como una de las principales herramientas para fomentar la práctica deportiva entre la población más joven. Las Escuelas Deportivas Escolares y la Liga de Fútbol Sala continúan siendo espacios destinados a promover la actividad física y la participación de los estudiantes de Educación Secundaria, favoreciendo además la convivencia entre centros educativos.

Desde el Ayuntamiento de Cabra se destacó durante el acto el valor que representa la práctica deportiva como elemento de formación personal y social para los jóvenes. En este sentido, la administración local puso de relieve que, más allá de los resultados obtenidos en las diferentes competiciones, el objetivo principal de estas iniciativas pasa por incentivar hábitos de vida saludables y consolidar valores asociados al deporte.

La celebración también sirvió para reconocer el trabajo desarrollado por los centros educativos que han formado parte de esta edición. El Consistorio trasladó su felicitación tanto a los equipos premiados como al conjunto de las comunidades educativas participantes, subrayando la importancia de su colaboración para hacer posible una nueva edición de estas actividades deportivas.

Entre los aspectos destacados por el Ayuntamiento figura la contribución del deporte al desarrollo de valores como el compañerismo, el respeto y la convivencia, principios que forman parte del espíritu de las Escuelas Deportivas Escolares y de la Liga de Fútbol Sala. La administración municipal considera que estas iniciativas favorecen un entorno de participación en el que los estudiantes pueden combinar la actividad física con el aprendizaje de comportamientos positivos tanto dentro como fuera de la competición.

La XXV edición ha reunido a alumnado de Educación Secundaria en torno a un calendario de actividades que ha permitido mantener la práctica deportiva durante toda la temporada. El acto de clausura representa el reconocimiento institucional a ese recorrido, poniendo en valor el esfuerzo realizado por todos los participantes desde el inicio del curso.

Con esta entrega de premios concluye una nueva temporada del deporte escolar en Cabra, una iniciativa que mantiene su continuidad con el respaldo del Ayuntamiento y la implicación de los centros educativos del municipio. La celebración pone de manifiesto la relevancia que este tipo de programas tienen para promover la participación de los jóvenes en actividades deportivas organizadas, al tiempo que contribuyen a reforzar hábitos de vida saludables y valores vinculados al respeto, la convivencia y el trabajo en equipo.

La finalización de esta edición deja patente la continuidad de un proyecto que alcanza ya veinticinco ediciones y que sigue formando parte de la programación deportiva municipal dirigida a los estudiantes de Educación Secundaria. La entrega de premios ha servido, además, como reconocimiento colectivo a todos los jóvenes que han participado durante la temporada y a los centros educativos que han hecho posible el desarrollo de las competiciones, cerrando así un nuevo curso del deporte escolar en el municipio.