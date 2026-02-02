El Defensor de la Vecindad de Cabra registra en 2025 un descenso significativo de reclamaciones ciudadanas

La memoria anual refleja menos expedientes abiertos, una alta tasa de resolución y nuevos retos ciudadanos aún pendientes de solución

El Informe Anual correspondiente al año 2025 del Defensor de la Vecindad de Cabra ofrece una radiografía detallada de la actividad desarrollada por esta institución municipal durante el último ejercicio. El documento pone de relieve una reducción notable en el número de personas atendidas, así como una elevada proporción de expedientes resueltos favorablemente, al tiempo que identifica varios asuntos ciudadanos que continúan pendientes de solución.

Según recoge la memoria, durante el año 2025 fueron atendidas un total de 50 personas, una cifra que supone aproximadamente un 50 % menos que en el año 2024. El propio defensor apunta en el informe que este descenso podría interpretarse como un indicio de una menor conflictividad vecinal, señalando literalmente: “espero que se diera este descenso porque realmente los vecinos/as no han tenido problemas por los que tuviera que intervenir esta Defensoría”.

Perfil de las consultas y expedientes tramitados

Del conjunto de atenciones realizadas, una parte relevante correspondió a consultas de información y asesoramiento, incluso sobre cuestiones que no se encontraban dentro del ámbito competencial directo de la Defensoría. Tras el análisis de los casos recibidos, se procedió a la apertura de ocho expedientes formales durante 2025.

A estos expedientes se sumaron dos asuntos pendientes del ejercicio anterior, que finalmente pudieron cerrarse. En total, el balance anual refleja un alto grado de eficacia en la gestión de las reclamaciones ciudadanas.

De los ocho expedientes iniciados en 2025, cinco fueron resueltos de forma favorable a las peticiones de los ciudadanos, gracias a la colaboración de las distintas concejalías municipales implicadas. El informe destaca que todas las actuaciones se desarrollaron con diligencia y claridad, manteniendo informadas a las personas interesadas en cada fase del procedimiento.

Canales de atención y procedimiento de actuación

Las quejas vecinales continúan llegando a la Defensoría de forma presencial, a través de la página web municipal y mediante correo electrónico. Una vez recibida una reclamación, se realiza una valoración preliminar para determinar su admisión. En caso afirmativo, se abre el expediente correspondiente y se contacta con la concejalía responsable, finalizando el proceso con la comunicación del resultado al ciudadano, ya sea por escrito, correo electrónico o vía telefónica.

El documento insiste en que este procedimiento garantiza la transparencia y el seguimiento continuo de cada caso.

Seguridad ciudadana y Policía Local

Uno de los datos más relevantes del informe es la ausencia total de quejas relacionadas con la seguridad ciudadana y el tráfico durante el año 2025, un hecho que contrasta con ejercicios anteriores. El propio informe subraya esta circunstancia con la afirmación: “en este año no se han recibido quejas por parte de la ciudadanía, como venía ocurriendo en años anteriores, algo se estará haciendo bien”.

En este contexto, se señala también que la plantilla de la Policía Local cuenta actualmente con 29 agentes, tras la incorporación en 2025 de tres nuevos efectivos, que completaron su periodo de prácticas y se integraron plenamente en el servicio desde el mes de julio.

Asuntos pendientes y peticiones al Ayuntamiento

Pese al balance mayoritariamente positivo, la memoria anual también identifica varios problemas urbanos que permanecen sin resolver. Entre ellos destaca un problema de ocupación de un inmueble por un gran grupo de palomas en la calle El Tejar, cuya solución se encuentra aún en trámite debido a su complejidad.

Asimismo, el defensor llama la atención sobre una incidencia en la calle Baños de Sanjuán, donde existe un tubo de drenaje cuya titularidad y mantenimiento no están claramente determinados. Este elemento se encuentra obstruido, provocando filtraciones de agua que afectan a viviendas colindantes en episodios de lluvia.

Otro de los asuntos señalados es la problemática del estacionamiento indebido en la calle Toledano, donde, a pesar de la prohibición existente, algunos vehículos dificultan el acceso a los domicilios. Desde la Defensoría se han sugerido medidas disuasorias como la instalación de maceteros o papeleras, al tiempo que se realiza un llamamiento a la responsabilidad vecinal, recordando la necesidad de facilitar el acceso a vehículos de emergencia.

Actuaciones fuera del ámbito competencial

El informe recoge también diversas intervenciones realizadas fuera del ámbito estricto de competencia del Defensor de la Vecindad. En estos casos, la institución ha actuado como mediadora o ha prestado asesoramiento e información, entendiendo que su función debe ser de apoyo a los vecinos cuando así lo requieren.

Balance desde 2022

Más allá del ejercicio 2025, la memoria incluye un balance acumulado desde el inicio de la actividad del actual defensor, en mayo de 2022. En este periodo se han atendido 260 personas con cita previa, además de un número indeterminado de consultas informales.

De esas atenciones se derivaron 62 expedientes, todos ellos cerrados y solucionados, lo que el informe presenta como un indicador de la utilidad práctica de la Defensoría para la ciudadanía de Cabra.

Una oficina abierta a la ciudadanía

El documento concluye reafirmando la disponibilidad permanente del Defensor de la Vecindad para atender y asesorar a los vecinos en cuestiones relacionadas con cualquier área municipal. El mensaje final incide en el carácter cercano y orientado al servicio público de esta institución, concebida como un canal de apoyo y mediación entre la ciudadanía y el Ayuntamiento.