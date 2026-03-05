El Conservatorio Isaac Albéniz de Cabra ampliará su oferta con Flauta Travesera a partir del curso 2026-2027

El centro musical de Cabra, con más de 40 años de trayectoria y más de 120 alumnos, sumará una nueva especialidad que elevará a ocho las enseñanzas instrumentales disponibles.

El Conservatorio Elemental de Música Isaac Albéniz de Cabra ampliará su oferta educativa en el curso 2026-2027 con la incorporación de la especialidad de Flauta Travesera. La medida permitirá al centro egabrense alcanzar un total de ocho especialidades instrumentales y reforzar su papel dentro de la formación musical básica en la comarca de la Subbética cordobesa.

El anuncio fue realizado durante una visita institucional al conservatorio por parte del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Córdoba, Diego Copé, quien estuvo acompañado por el alcalde de Cabra, Fernando Priego. Durante el encuentro se abordaron tanto la ampliación de la oferta educativa del centro como las inversiones recientes y previstas en materia educativa en el municipio.

El Conservatorio Elemental de Música Isaac Albéniz cuenta con más de cuatro décadas de historia y actualmente acoge a más de 120 estudiantes. La incorporación de la especialidad de Flauta Travesera se suma a las enseñanzas ya existentes y responde a una autorización administrativa prevista para el próximo curso académico. Con esta incorporación, el conservatorio ofrecerá las especialidades de Clarinete, Guitarra, Piano, Saxofón, Viola, Violín, Violonchelo y Flauta Travesera.

Durante la visita, el delegado territorial subrayó el impacto que puede tener esta nueva especialidad en la formación musical del alumnado. Según explicó Copé, “esta nueva autorización reforzará la oferta musical no solo del municipio, sino la de la comarca. Los alumnos y alumnas de este centro, por ejemplo, podrán dar continuidad a sus estudios en este instrumento en el cercano CPM Maestro Chicano de Lucena, circunstancia que consolidará su progresión y formación artística”.

La ampliación de la oferta instrumental también tendrá repercusiones en el equilibrio de las enseñanzas que se imparten en el centro. En este sentido, Copé señaló que “el CEM Isaac Albéniz equilibra, de este modo, las especialidades de cuerda frotada con las de viento-madera, así como fortalece su proyecto escolar, caso de su orquesta”.

El conservatorio egabrense ha desarrollado durante años una actividad formativa vinculada al aprendizaje musical elemental y a la promoción de la cultura musical entre la población joven. Con la incorporación de la Flauta Travesera, el centro amplía su abanico de posibilidades formativas, lo que puede facilitar que los estudiantes encuentren nuevas opciones instrumentales dentro del propio municipio.

Inversiones educativas en Cabra

La visita institucional también sirvió para repasar las inversiones realizadas por la Junta de Andalucía en centros educativos de Cabra durante los últimos años. Según los datos aportados, desde 2019 la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha destinado más de 2,2 millones de euros a actuaciones en infraestructuras y equipamientos educativos del municipio.

De esa cifra global, cerca de 1,4 millones de euros corresponden a intervenciones gestionadas por la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE). Estas actuaciones se han centrado en la mejora de las infraestructuras de los centros educativos de la localidad.

Otra parte significativa de la inversión, superior a los 500.000 euros, se ha destinado a la dotación de dispositivos digitales y a la creación o modernización de Aulas Digitales Interactivas (ADI) en colegios e institutos de Cabra. Esta línea de actuación tiene como objetivo mejorar la disponibilidad de herramientas tecnológicas en las aulas y facilitar el acceso del alumnado a recursos digitales durante el proceso educativo.

La incorporación de estos recursos tecnológicos busca, según la información facilitada por la administración educativa, favorecer el desarrollo de la actividad docente mediante entornos digitales adecuados. Con ello se pretende que los centros dispongan de las condiciones necesarias para diseñar y aplicar un Plan de Actuación Digital adaptado a las características de su comunidad educativa.

A estas inversiones se suman las partidas destinadas a los programas “Mejora del confort térmico” y “Mejora tu centro”. Durante el presente curso, los centros educativos públicos de Cabra han recibido cerca de 400.000 euros dentro de estas iniciativas, que permiten realizar intervenciones orientadas a mejorar las instalaciones según las necesidades específicas de cada centro.

Nuevas actuaciones previstas

Además de las inversiones ya ejecutadas, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional prevé nuevas actuaciones en el municipio que incrementarán la inversión total en infraestructuras educativas.

Una de ellas se desarrollará en el Instituto de Educación Secundaria Felipe Solís, donde está prevista una intervención incluida en el Plan Andalucía Actúa. Este programa tiene como finalidad paliar los efectos derivados del reciente tren de borrascas que ha afectado a la comunidad autónoma. En el caso del centro egabrense, la actuación contará con una inversión superior a los 300.000 euros y consistirá en la sustitución del canalón y la mejora de la impermeabilización de uno de sus módulos.

La segunda actuación prevista se llevará a cabo en el Colegio de Educación Infantil y Primaria Andrés de Cervantes. En este caso, el proyecto contempla la instalación de un sistema de energía fotovoltaica junto con un sistema de refrigeración adiabática. El presupuesto programado para esta intervención asciende a 425.000 euros.

Esta actuación forma parte del II Plan de Bioclimatización de Andalucía, un programa que beneficiará a 19 centros educativos de la provincia de Córdoba. En conjunto, la inversión prevista para estas actuaciones en la provincia alcanza los ocho millones de euros.

Un centro con trayectoria musical

El Conservatorio Elemental de Música Isaac Albéniz forma parte del tejido educativo y cultural de Cabra desde hace más de cuarenta años. A lo largo de este tiempo ha desarrollado una labor centrada en la enseñanza musical básica, ofreciendo al alumnado una primera etapa formativa que, en muchos casos, sirve como punto de partida para continuar estudios musicales de nivel profesional.

La incorporación de nuevas especialidades instrumentales forma parte de la evolución habitual de este tipo de centros, que adaptan su oferta formativa a las necesidades educativas y a la demanda del alumnado. En el caso del conservatorio egabrense, la nueva especialidad de Flauta Travesera permitirá ampliar las posibilidades de aprendizaje dentro del ámbito de los instrumentos de viento-madera.

Con esta ampliación prevista para el curso 2026-2027, el centro reforzará su catálogo de enseñanzas y mantendrá su papel como espacio de formación musical para estudiantes de Cabra y de localidades cercanas de la comarca.