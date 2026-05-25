El comercio local se echa a la calle el próximo 5 de junio con una nueva edición de ‘Noche y Compras’

El Ayuntamiento, AECA y el Centro Comercial Abierto colaboran en esta iniciativa que adelanta su fecha de celebración

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, junto a la delegada municipal de Comercio, Toñi García, y el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra -AECA- y del Centro Comercial Abierto -CCA-, Juan Antonio Cerrillo, ha presentado una nueva edición de la campaña ‘Noche y Compras’, que tendrá lugar el próximo viernes, 5 de junio, con el objetivo de dinamizar el comercio de cercanía y convertir las calles comerciales de la ciudad en un espacio de encuentro, ocio y actividad económica.

Durante su intervención, el primer edil egabrense ha destacado que esta iniciativa se ha consolidado en los últimos años como “un gran evento de ocio, cultura, economía local y comercio”, contando con una importante receptividad “tanto por parte de los establecimientos participantes como del público en general”.

Fernando Priego ha explicado que ‘Noche y Compras’ forma parte de “un gran engranaje de acciones” que el Ayuntamiento de Cabra, AECA y el Centro Comercial Abierto desarrollan durante todo el año para dinamizar el tejido económico local. Asimismo, ha avanzado que el Consistorio y las asociaciones empresariales trabajan ya en nuevas acciones de calado que se anunciarán próximamente y que “redundarán en beneficio del comercio local y del conjunto de los vecinos”.

El alcalde ha agradecido la implicación de los establecimientos participantes, “que realizarán el esfuerzo de ampliar horario y sacar parte de su actividad a la calle”, así como el trabajo de AECA, el Centro Comercial Abierto, la Delegación de Comercio y el resto de áreas municipales implicadas. “Invito a todo el mundo a que el próximo 5 de junio nos echemos a la calle, compremos, disfrutemos y demos prácticamente el pistoletazo de salida al verano con esta nueva campaña”, ha afirmado.

Por su parte, Juan Antonio Cerrillo ha destacado que ‘Noche y Compras’ es “una de las actividades más importantes que se celebran durante el año para poner en valor el comercio de cercanía”, explicando que el adelanto al primer viernes de junio responde a varios criterios, como son “situarla a primeros de mes, evitar la época estival con menor presencia de compradores y no interferir con otras actividades culturales, festivas y de ocio previstas durante las semanas posteriores”.

La campaña contará con actividades de animación, música y ambiente en las calles, además de sorteos entre las personas que realicen compras durante esa jornada. En concreto, los compradores podrán optar a tarjetas-regalo para reinvertir en el propio comercio egabrense, en una dinámica pensada para incentivar el consumo local. Cerrillo ha precisado que estas tarjetas “podrán utilizarse en establecimientos participantes, con independencia de que estén asociados o no a AECA o al Centro Comercial Abierto”.

Asimismo, ha querido reivindicar la fortaleza del comercio local, afirmando que “Cabra tiene un comercio muy fuerte, diverso y de calidad”. En este sentido, ha señalado que desde la asociación se ha realizado recientemente un recuento aproximado del comercio existente en el centro de la localidad, alcanzando “más de 200 establecimientos abiertos de distintos sectores”, lo que demuestra “la importancia y vitalidad del tejido comercial egabrense”.

La delegada municipal de Comercio, Toñi García, ha concluido animando a la ciudadanía a aprovechar esta noche para “redescubrir el comercio de Cabra”, visitando establecimientos a los que quizá no se acude habitualmente y comprobando “todo lo que nuestras tiendas pueden ofrecer, que es mucho y muy bueno”.