El cineasta egabrense José A. Campos triunfa con su cortometraje en el Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha

Su trabajo “El lado más bestia de la vida” se llevó a casa el premio a Mejor Cortometraje y Mejor Interpretación femenina para la actriz Rosario Pardo

El cineasta egabrense José A. Campos se alzó anoche con dos de los principales galardones del Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (FECISO), durante la Gala de Entrega de Premios celebrada en el Teatro de Rojas de Toledo, sede del certamen. Su cortometraje “El lado más bestia de la vida” fue reconocido con el premio a Mejor Cortometraje y el de Mejor Interpretación Femenina, otorgado a la actriz Rosario Pardo.

Este último trabajo de Campos presenta una historia ácida y mordaz que enmarca, de manera efectiva, diversos temas sociales vinculados a la economía actual. El director pone el foco en dos generaciones y, con su característico toque de humor negro, muestra el lado más oscuro del mundo inmobiliario y las dificultades que rodean la compra de una vivienda en la actualidad. Una propuesta que invita a la reflexión sobre una de las problemáticas más actuales de la sociedad contemporánea.

El jurado de FECISO también distinguió a Rosario Pardo con el galardón Mejor Interpretación Femenina por su papel de Belén, una madre con carácter y determinación que, junto a su marido, se enfrenta a las consecuencias de un grave error cometido por su hijo.

El Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La Mancha (FECISO), consolidado como una de las grandes citas del cine comprometido y transgresor, culminó este domingo con una gala que reunió en Toledo a numerosas personalidades del séptimo arte, entre ellas Rosario Pardo, Nacho Guerreros y María Romanillos. Además, el actor Luis Varela recibió el reconocimiento “Toda una vida de cine” por su extensa y brillante trayectoria en el cine, el teatro y la televisión.

El Teatro de Rojas de Toledo se encargó de acoger este evento de entrada libre en el que la organización del Festival FECISO hizo entrega de los premios a los cortometrajes nacionales e internacionales ganadores en cada categoría.