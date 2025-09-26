El Centro de Iniciativas Turísticas de la Subbética presenta su nuevo material corporativo y promocional en el marco del día mundial del turismo

En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo, el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de la Subbética ha presentado su nuevo material corporativo y promocional, diseñado con el claro objetivo de mejorar la imagen de la asociación y su red empresarial, así como fortalecer su identidad visual y ese sentimiento de pertenencia a un grupo de profesionales que trabaja por y para el destino.

De esta forma, se han dado a conocer distintos formatos con los que se pretende aportar mayor visibilidad y contar con un material propio, combinando una doble vertiente de comunicación interna (fomentando la imagen del CIT de la Subbética como colectivo empresarial y turístico) y externa (usando la marca comercial ‘’Destino Subbética’’, que es con la que se dirige la oferta al público final).

Por un lado, se ha trabajado en la grabación y edición de un vídeo corporativo, que hace alusión a distintos enclaves de los municipios, sus recursos y ejemplos de la completa y variada oferta turística de las empresas y entidades asociadas, mostrando a los atractivos, productos y servicios turísticos más representativos. Además, con esta herramienta audiovisual, también se ha querido transmitir, de una forma breve, qué es el CIT de la Subbética, sus principales funciones y objetivos como asociación empresarial turística de la comarca, fortaleciendo su imagen de unidad y trayectoria de más de 25 años. 

Por otro lado, se ha realizado el diseño e impresión del folleto ‘’Destino Subbética’’, a modo de catálogo sencillo con todas las empresas y entidades que forman parte de la asociación y cuya información enlaza a través de QR con los distintos apartados de la web comercial www.destinosubbetica.es, muy útil para su distribución en encuentros profesionales, ferias y jornadas del sector en los que el CIT de la Subbética suele estar presente representando a sus miembros, y donde muchos profesionales y potenciales clientes aún siguen prefiriendo el formato papel. La idea es que este catálogo sirva para facilitar datos básicos y fotografías de calidad de los alojamientos, restaurantes, actividades y otros servicios complementarios asociados, a modo de promoción conjunta y guía rápida de referencia de su oferta.

Finalmente, se han lanzado distintos artículos de merchandising creativo y original, ya que hasta el momento era una línea de marketing que no se había trabajado y que ayudará a seguir dando difusión tanto la identidad del colectivo con la imagen del CIT de la Subbética, como de su marca ‘’Destino Subbética’’, a través de pequeños regalos que incluyen datos de contacto, redes sociales y página web. En el primer caso, son detalles más corporativos y de oficina (marcadores, bloc de notas, bolígrafos, lápices eternos,…), y en el segundo, están más vinculados a excursiones y viajes (neveras, almohadillas para el cuello, identificadores de maleta, neceseres y organizadores,…).

Cabe destacar que todo este material, en sus diferentes formatos, ha sido elaborado y diseñado durante el primer semestre del año, dentro de un proyecto más amplio de acciones para el fomento de la red empresarial turística en Destino Subbética 2024-2025, que ha contado con el apoyo económico de IPRODECO, a través de la convocatoria de subvenciones IPRODESAL 2024.

Con estas iniciativas, el CIT de la Subbética se suma a la celebración mundial de un día dedicado a resaltar el valor del turismo como motor de desarrollo sostenible, económico, social y cultural, reafirmando su compromiso y apuesta firme por incentivar el asociacionismo de este sector en la comarca.

