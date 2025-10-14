El Centro de Desarrollo Universitario de la UCO en Cabra inicia su actividad con tres cursos para el último trimestre del año

Cabra abre una nueva página en su brillante historia educativa, consolidando su posición como ciudad universitaria en el centro de Andalucía. Hoy martes, el Centro de Desarrollo de la Universidad de Córdoba (UCO) inaugura su actividad con el curso ‘Tu camino en Amazon’, dirigido al comercio local y con el objetivo de ofrecer herramientas para incrementar las ventas a través de internet. La acción formativa ha registrado una alta participación, con más de una veintena de inscritos, y se desarrollará en la Biblioteca Municipal ‘Juan Soca’ durante la tarde de este martes y el próximo jueves, con una duración total de 10 horas.

Así lo ha anunciado este mediodía el alcalde de Cabra, Fernando Priego, que ha comparecido junto al director del Centro, Guzmán Muñoz, y los delegados municipales de Educación y Formación para el Empleo, Javier Fernández y Toñi García, destacando que “esta nueva andadura refuerza la dimensión universitaria de Cabra y potencia la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento hacia nuestro sector productivo, especialmente el comercio y las empresas locales”.

En este sentido, Priego ha afirmado que se trata de “un proyecto muy esperado por nuestra ciudad”, que abre sus puertas con tres acciones formativas de gran interés para empresarios, estudiantes y profesionales. Este primer curso “permitirá a nuestro comercio adaptarse a las nuevas oportunidades de venta online, mientras que en el resto se abordarán ámbitos estratégicos como la industria 4.0 y la digitalización del transporte”, ha señalado el primer edil.

Así, la próxima formación prevista por el Centro será un curso gratuito semipresencial sobre ‘Industria 4.0 e IoT aplicado al sector del transporte: operación y mantenimiento de infraestructuras vinculadas’, dirigido a estudiantes, desempleados y profesionales del sector. La formación, con un enfoque en tecnologías habilitadoras y emergentes aplicadas a la logística y el transporte, incluye módulos sobre smart cities, digitalización, industria 4.0, Internet de las cosas (IoT) y Big Data. Contará con 130 horas de impartición híbrida (50% presencial y 50% online), estando el periodo de matriculación abierto del 12 al 25 de octubre a través de cdtcabra@uco.es.

Finalmente, el Centro también celebrará una Jornada Informativa sobre Verifactu, el nuevo sistema de control de facturación de la Agencia Tributaria (AEAT), el martes 28 de octubre a las 20.00 horas en la Casa de la Juventud, ofreciendo a los asistentes una guía práctica sobre adaptación de procesos de facturación para empresas y autónomos, que deberán cumplir la normativa a partir del 1 de enero (empresas) y el 1 de julio (autónomos) de 2026.

Por su parte, el director ha subrayado que el objetivo del Centro de Desarrollo Universitario es “apoyar la formación y el crecimiento del tejido productivo de Cabra, facilitando cursos y jornadas que conecten la investigación universitaria con las necesidades de empresas y profesionales locales, desde el comercio hasta la industria y la logística”.

Por último, Fernando Priego ha invitado a todas las personas y empresas interesadas a participar en estas acciones formativas gratuitas, destacando que este proyecto “nace con una filosofía de colaboración público-privada, abierto a atender consultas e impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo económico y formativo de Cabra”.