El Centro de Desarrollo de Cabra reúne a comercios y pymes en una sesión informativa sobre VERIFACTU

El Centro de Desarrollo de la Universidad de Córdoba -UCO- en Cabra ha celebrado una sesión informativa dirigida a comercios y pequeñas y medianas empresas – pymes- con el objetivo de aclarar dudas prácticas sobre el sistema VERIFACTU y su impacto en la gestión diaria de la facturación. Una sesión que ha contado con una alta participación, evidenciando el interés del tejido empresarial local por conocer los cambios normativos y prepararse para su próxima entrada en vigor.

La jornada ha contado con la presencia de la delegada de Desarrollo Local y Formación para el Empleo del Ayuntamiento de Cabra, Toñi García, quien ha inaugurado el encuentro agradeciendo al Centro de Desarrollo Universitario de la UCO “la organización de este tipo de formaciones abiertas que hacen posible una mejor y mayor capacitación de nuestro tejido comercial y empresarial, principalmente de la pequeña y mediana empresa, que afronta con cierta incertidumbre la adaptación a esta nueva herramienta para la gestión de su facturación”.

García ha subrayado que “desde el Ayuntamiento de Cabra trabajamos de manera constante para ofrecer apoyo técnico, acompañamiento y formación a quienes forman parte del ecosistema económico local, reforzando su competitividad y ayudándolos a afrontar con garantías los retos de la digitalización y la modernización empresarial”.

La sesión ha sido impartida por Antonio Menor Campos, profesor del Área de Economía Financiera de la UCO, quien, tras ser presentado por la edil egabrense, ha expuesto las claves operativas que deben conocer tanto autónomos como empresas para adaptarse al nuevo marco de facturación.

Durante la ponencia se abordaron aspectos esenciales como la correcta configuración de los programas de facturación, los registros mínimos exigibles, el calendario de implantación y las implicaciones para la organización interna de los negocios.

Con esta iniciativa, el Centro de Desarrollo Universitario de Cabra reafirma su compromiso con la formación continua, la innovación y la mejora de la competitividad empresarial, consolidándose como un espacio de referencia para el impulso del comercio y la pyme en la comarca. La positiva respuesta de los asistentes anima a seguir promoviendo nuevas acciones formativas orientadas a las necesidades reales del sector empresarial local.