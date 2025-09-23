El centro comercial abierto de Cabra será reconocido en la gala del Comercio de Córdoba por su colaboración con el sector comercial egabrense

La Federación Provincial de Empresarios y Autónomos del Comercio Córdoba Comercio Córdoba ha dado a conocer la lista de personas, empresas y establecimientos que serán reconocidos en la próxima Gala del Comercio de Córdoba 2025, que se celebrará el 27 de septiembre en el Jardín Botánico de Córdoba.

El CCA CABRA, será reconocido en este encuentro a nivel provincial en la categoría “Colaboración con el sector comercial”, honrando la trayectoria asociativa y el esfuerzo de comerciantes y entidades que apuestan por el comercio local.

Bajo el lema El valor de lo nuestro, esta gala tiene como objetivo destacar el esfuerzo, la dedicación y la importancia del comercio de cercanía y sus asociaciones, promoviendo la imagen y el atractivo del pequeño comercio como motor de la economía local impulsando la excelencia, la innovación y la modernización del sector.

En la Gala del Comercio de Córdoba 2025 se reconocerá al CCA CABRA y su trayectoria asociativa, más de una década de dedicación al comercio de cercanía, con numerosas actividades, proyectos, campañas promocionales realizadas, pero sobre todo refleja el esfuerzo de muchas personas.

Desde Comercio Córdoba destacan que esta gala será una ocasión especial para «poner en común tradición, innovación y futuro», y reivindicar el papel esencial que desempeña el comercio local y el asociacionismo comercial en la vida diaria de la ciudad y la provincia, valores que compartimos desde los inicios de nuestro Centro Comercial Abierto de Cabra (CCA CABRA).