El CEIP Carmen de Burgos obtiene la Bandera Verde por su trayectoria en educación ambiental y sostenibilidad

El reconocimiento internacional distingue el trabajo desarrollado durante años por la comunidad educativa dentro del programa Ecoescuelas

El CEIP Carmen de Burgos, de Cabra, ha sido distinguido con la Bandera Verde, un reconocimiento internacional que acredita el compromiso de los centros educativos con la sostenibilidad, la educación ambiental y la mejora de sus espacios escolares. La concesión de este galardón sitúa al colegio entre los centros que han superado con éxito la evaluación de sus proyectos medioambientales dentro del programa Ecoescuelas, una iniciativa orientada a fomentar prácticas sostenibles en el ámbito educativo.

La obtención de esta distinción fue el motivo de la visita institucional realizada por el alcalde de Cabra, Fernando Priego, al centro educativo, donde estuvo acompañado por miembros del equipo directivo, profesorado, alumnado y representantes de la comunidad educativa. También participaron responsables municipales de las áreas de Educación, Medio Ambiente y Obras, así como personal técnico vinculado a los proyectos desarrollados en el colegio.

La Bandera Verde reconoce el trabajo llevado a cabo por el CEIP Carmen de Burgos para transformar progresivamente sus instalaciones en entornos más verdes, saludables y adaptados a los desafíos ambientales actuales. Según se explicó durante el acto, el reconocimiento es el resultado de un proceso desarrollado a lo largo de varios años, en el que han participado diferentes sectores de la comunidad educativa.

El director del centro, Jesús Gómez, destacó la importancia de este reconocimiento como reflejo de un esfuerzo colectivo sostenido en el tiempo. Durante su intervención señaló que la Bandera Verde representa “la rúbrica” de un trabajo desarrollado durante años por toda la comunidad educativa. Asimismo, subrayó que el proyecto ha sido posible “gracias a la implicación de niños y niñas, familias, profesorado, AMPA, equipo directivo y Comité Medioambiental”, además del acompañamiento prestado por el Ayuntamiento de Cabra, cuya colaboración, según indicó, ha sido “una pieza clave” para la consolidación del centro como Ecoescuela.

Gómez recordó además los inicios del proyecto, que surgió a partir de pequeñas actuaciones relacionadas con el huerto escolar y que fue creciendo progresivamente hasta transformar diferentes espacios del colegio. “Como empiezan las cosas en agricultura, con una pequeña semilla”, explicó el director para referirse al origen de la iniciativa. Actualmente, el centro cuenta con un entorno verde más amplio y consolidado, incluyendo una cubierta natural que proporciona zonas de sombra y mejora el bienestar del alumnado durante los meses de mayor calor.

“Hoy tenemos aquí nuestro pequeño ecosistema, del que estamos muy orgullosos”, afirmó Jesús Gómez, quien destacó también que estos espacios permiten que los estudiantes disfruten de condiciones más confortables durante la jornada escolar.

Por su parte, el alcalde de Cabra felicitó al CEIP Carmen de Burgos por la obtención del galardón y destacó la evolución del proyecto medioambiental desarrollado por el centro. Fernando Priego calificó el reconocimiento como “un orgullo para la ciudad de Cabra” y puso en valor el trabajo realizado por toda la comunidad escolar.

Durante su intervención, el regidor señaló que el colegio se ha convertido en un referente en materia de conservación ambiental, integración del medio ambiente en la educación y promoción de valores relacionados con la sostenibilidad. Asimismo, destacó que las actuaciones realizadas forman parte de un proceso continuado de mejora que ha incluido diferentes intervenciones a lo largo de los años.

Entre las iniciativas mencionadas figuran la creación de huertos escolares, la plantación de arbolado en distintas zonas del centro, la mejora de los aseos para favorecer el ahorro de agua y la semipeatonalización de los accesos al colegio. Según explicó el alcalde, estas actuaciones han contribuido a generar itinerarios escolares “más seguros, agradables y sostenibles”.

La Bandera Verde es una distinción otorgada a aquellos centros Ecoescuela que logran superar satisfactoriamente la evaluación de sus proyectos de sostenibilidad. Este proceso es realizado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC) y cuenta con homologación a nivel europeo. El reconocimiento tiene una vigencia de tres años y valora aspectos como la organización interna del centro, el desarrollo de proyectos educativos relacionados con el medio ambiente y la coherencia ambiental de sus instalaciones y funcionamiento.

La obtención de este galardón sitúa al CEIP Carmen de Burgos entre los cuatro centros de la provincia de Córdoba reconocidos en la edición correspondiente al curso 2025/2026 del programa Ecoescuelas. La entrega oficial tuvo lugar en Algeciras en un acto que contó con la presencia de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo.

En el conjunto de Andalucía, un total de 16 centros educativos recibieron la Bandera Verde en esta edición. De ellos, seis obtuvieron este reconocimiento internacional por primera vez, lo que refleja la continuidad y expansión de las iniciativas vinculadas a la educación ambiental en la comunidad autónoma.

La concesión de la Bandera Verde al CEIP Carmen de Burgos supone el reconocimiento a un modelo educativo que integra la sostenibilidad en la vida diaria del centro y que ha evolucionado desde pequeñas actuaciones hasta convertirse en un proyecto global de transformación ambiental. Un trabajo que, según destacaron los participantes en el acto, ha sido posible gracias a la implicación conjunta de alumnado, profesorado, familias, asociaciones y administraciones públicas.