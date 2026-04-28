El barrio del Cerro celebra del 1 al 3 de mayo sus tradicionales Fiestas de la Cruz

La celebración, marcada por la tradición y el histórico entorno en que se desarrolla, sirve de inicio al calendario de las fiestas en los barrios de la ciudad

El Ayuntamiento de Cabra ha dado a conocer la programación de las tradicionales Fiestas de la Cruz del barrio del Cerro, que se celebrarán del 1 al 3 de mayo, dando inicio al calendario festivo en los barrios de la ciudad. La delegada municipal de Feria y Fiestas, Rosi Lama, ha comparecido junto al presidente y el vocal de la asociación de vecinos ‘Santa María la Mayor’, Manuel Aguilar y Julio Venzalá, para dar a conocer una programación que, como ha destacado la edil, “es fruto del esfuerzo, el cariño y el compromiso de todo un barrio”.

Lama ha subrayado que “las fiestas de barrio son el corazón de Cabra, son tradición, convivencia y la mejor excusa para compartir momentos con vecinos y amigos”, reiterando el apoyo municipal “con recursos, logística y toda la ilusión” para el desarrollo de estas celebraciones. Asimismo, ha agradecido la implicación del tejido vecinal y del personal municipal que trabaja para que “todo se desarrolle con normalidad y éxito”.

Tal y como han explicado ambos dirigentes vecinales, la programación arrancará este próximo viernes, 1 de mayo, a partir de las 21.00 horas con el encendido del alumbrado extraordinario y la recepción de autoridades en la plaza de Juan Soca, desde donde se trasladarán a la plaza de Santa María la Mayor. Allí tendrá lugar la coronación de la reina de las fiestas, Sara Montes Ordóñez, y sus damas de honor, Noelia Moral López y Natalia Anguita Jiménez, así como el pregón que este año correrá a cargo de Silvia Arroyo García, quien será presentada por su hija, Alba María Cazorla Arroyo. La jornada concluirá con la tradicional ofrenda a Nuestra Señora de los Remedios y la actuación musical del grupo ‘Al Fresco’.

El sábado, 2 de mayo, concentrará buena parte de las actividades, con propuestas desde la mañana como el recorrido fotográfico organizado por la Asociación Cultural ‘Objetivo Egabro’ -ACOE- y la partida simultánea de ajedrez a cargo del Club ‘Egabro’. A mediodía tendrá lugar la apertura de la barra con tapas caseras, junto al concurso de balcones y rincones del barrio y la actuación de la chirigota del Centro Filarmónico Egabrense.

Por la tarde, se celebrará el concurso de dibujo y la procesión gloriosa de Nuestra Señora de los Remedios, organizada por la Hermandad de la Vera Cruz, que culminará con fuegos artificiales. La jornada finalizará con la actuación musical de Carolina Garrido y su grupo.

El domingo, 3 de mayo, Día de la Cruz, comenzará con juegos populares tradicionales y la apertura de la barra, incluyendo actividades como cucañas, carreras de sacos o rotura de botijos. A mediodía tendrá lugar el tradicional pasacalles y concierto de la asociación Banda de Música de Cabra en la plaza de Santa María la Mayor.

Ya por la tarde, se celebrará uno de los momentos más esperados, con la concentración de las ‘Santas Cruces’ en la plaza de España y su posterior recorrido hasta el barrio del Cerro, en una manifestación popular que pone de relieve el arraigo de esta tradición en la ciudad.

Desde la organización, se ha destacado “la amplia variedad de actividades diseñadas para todos los públicos”, ha manifestado el presidente de la asociación de vecinos, quien ha animado a la ciudadanía “a participar en unas fiestas que combinan tradición, cultura y convivencia”.