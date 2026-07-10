El Ayuntamiento transforma la calle Genil con una inversión de más de 134.000 euros para mejorar la accesibilidad, renovar la red de agua y reorganizar el tráfico

La actuación, ejecutada a través del Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA), ha permitido modernizar una de las vías del municipio con una intervención integral que mejora la movilidad peatonal y rodada, refuerza las infraestructuras básicas y genera 385 jornales.

El Ayuntamiento de Cabra ha culminado las obras de reforma integral de la calle Genil, una actuación ejecutada a través del Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) que ha supuesto una inversión de 134.602,95 euros y la generación de 385 jornales. La intervención ha permitido renovar infraestructuras esenciales, mejorar la accesibilidad y reorganizar los espacios destinados tanto al tránsito peatonal como al tráfico rodado y al estacionamiento, con el objetivo de adaptar esta vía a las necesidades actuales de los vecinos.

El alcalde de Cabra, Fernando Priego, acompañado por el delegado municipal de Urbanismo, Alfonso Vergillos, ha visitado la calle Genil tras la finalización de unos trabajos que han abordado de manera integral la renovación de esta vía. Según ha destacado el Consistorio, la actuación no se ha limitado a la mejora de la superficie urbana, sino que también ha incluido la modernización de infraestructuras básicas, especialmente la red de abastecimiento de agua, considerada una de las prioridades del proyecto.

Antes del inicio de las obras, la calle presentaba diversas deficiencias que hacían necesaria una intervención de calado. Los acerados existentes en ambos márgenes no cumplían las condiciones adecuadas de accesibilidad, mientras que la red de agua era antigua y no respondía a los estándares de calidad que el Ayuntamiento viene implantando en las actuaciones de renovación urbana desarrolladas en distintos puntos del municipio. Esta situación, además, ocasionaba problemas de mantenimiento que reforzaban la necesidad de acometer una actuación integral.

Durante la visita, el alcalde explicó que “la calle presentaba acerados a ambos lados que no cumplían unas condiciones adecuadas de accesibilidad, además de una red de agua antigua que no respondía a los estándares de calidad que el Ayuntamiento viene implantando en las actuaciones de renovación urbana desarrolladas en distintos puntos del municipio”. Asimismo, subrayó que esta situación “generaba problemas de mantenimiento y hacía necesaria una intervención de carácter integral”.

Fernando Priego enmarcó esta actuación dentro de la estrategia municipal de mejora de las infraestructuras urbanas. En este sentido, afirmó que esta obra “forma parte de la planificación municipal para seguir actuando en calles que necesitan una mejora profunda no sólo en superficie, sino también en las redes e infraestructuras que no se ven, pero que son esenciales para prestar buenos servicios a los vecinos”. El regidor también destacó el valor del PFEA como herramienta para impulsar proyectos de transformación urbana al asegurar que “cada actuación PFEA permite avanzar en accesibilidad, seguridad, modernización urbana y creación de empleo”.

Las obras han consistido en la rehabilitación completa de la calle mediante la renovación de la red de agua, la prolongación del acerado y la ejecución de una doble plataforma con distintos niveles para ordenar mejor los diferentes usos de la vía. Gracias a esta configuración, la calle dispone ahora de una zona de tránsito peatonal con un acerado de aproximadamente 1,80 metros de anchura, una calzada destinada a la circulación de vehículos con un ancho mínimo de 3 metros y una zona de aparcamiento lineal de 2,20 metros.

Sobre el diseño adoptado, el alcalde explicó que “hemos buscado una respuesta funcional, segura y coherente con las necesidades reales de la vía”, resaltando que la nueva distribución permitirá compatibilizar la movilidad peatonal con la circulación de vehículos y el estacionamiento, al tiempo que mejora la accesibilidad para todos los usuarios.

La intervención también ha contemplado la adaptación de la plataforma destinada al aparcamiento en el tramo final de la calle, incorporando una señalización adecuada para favorecer un uso más eficiente de este espacio. Paralelamente, la nueva red de abastecimiento de agua ha quedado ubicada en el interior del acerado ejecutado, una solución que facilitará las futuras labores de mantenimiento y contribuirá a reforzar la calidad de la infraestructura.

Con una inversión superior a los 134.000 euros, esta actuación representa una mejora tanto desde el punto de vista urbanístico como desde el ámbito de los servicios públicos. La renovación de las infraestructuras hidráulicas permitirá disponer de una red adaptada a los estándares de calidad establecidos por el Ayuntamiento, mientras que la reorganización del espacio urbano favorece una circulación más ordenada y unas mejores condiciones de accesibilidad para los peatones. Además, el desarrollo del proyecto ha generado un total de 385 jornales a través del Programa para el Fomento del Empleo Agrario, reforzando también su impacto en el ámbito laboral.

Durante su visita, Fernando Priego quiso reconocer igualmente la colaboración mostrada por los residentes de la zona durante el desarrollo de las obras. El alcalde agradeció la comprensión de los vecinos ante las molestias derivadas de los trabajos y reiteró el compromiso del Gobierno municipal de continuar aprovechando los distintos programas de financiación disponibles para seguir mejorando la ciudad. En este sentido, aseguró que el Ayuntamiento continuará “utilizando los distintos programas de inversión disponibles para seguir mejorando las calles, infraestructuras y servicios públicos en todos los barrios de la ciudad”.

La reforma de la calle Genil se incorpora así al conjunto de actuaciones que el Ayuntamiento de Cabra viene desarrollando para renovar espacios urbanos, mejorar la accesibilidad y modernizar las infraestructuras básicas del municipio. La actuación combina la renovación de servicios esenciales con una nueva configuración del espacio público orientada a incrementar la seguridad, facilitar la movilidad y optimizar el mantenimiento futuro de las instalaciones, todo ello mediante una inversión ejecutada a través del PFEA que, además de transformar la vía, ha contribuido a la creación de empleo.