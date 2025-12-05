El Ayuntamiento respalda a las Cáritas y la Iglesia Evangélica en la campaña navideña de apoyo alimentario a familias vulnerables

Como ya es habitual en vísperas de las fiestas navideñas, el Ayuntamiento de Cabra ha procedido esta mañana a la firma de los convenios de colaboración con las cuatro Cáritas parroquiales de la ciudad —Asunción y Ángeles, San Francisco y San Rodrigo, Santo Domingo de Guzmán y Nuestra Señora de los Remedios—, así como con la Iglesia Evangélica ‘El Buen Samaritano’, con objeto de reforzar la campaña de apoyo alimentario que estas organizaciones llevan a cabo entre las familias vulnerables de la ciudad.

La firma ha estado presidida por el alcalde, Fernando Priego, acompañado por la delegada de Políticas Sociales, Encarnación Priego, y la secretaria general del Ayuntamiento, junto a los responsables parroquiales y de la Iglesia Evangélica, quienes han formalizado los convenios que permiten activar esta campaña especial de Navidad a la que el Consistorio aporta un total de 6.000 euros que, junto a la contribución de las entidades sociales, elevarán el presupuesto global a 7.500 euros.

“Esta cuantía permitirá complementar los lotes habituales de alimentos con productos navideños y otros artículos esenciales, garantizando que todas las familias atendidas puedan afrontar las fiestas con mayor dignidad y tranquilidad”, ha precisado el primer edil egabrense.

Durante su intervención, Priego ha subrayado el “enorme valor humano” del trabajo que Cáritas y la Iglesia Evangélica realizan “los 365 días del año”, destacando que se trata de una ayuda “discreta, silenciosa, pero absolutamente imprescindible para muchas familias de Cabra”. El primer edil ha señalado que estas entidades “llegan donde, a veces, los recursos públicos no alcanzan”, reconociendo públicamente “la red social sólida, comprometida y eficaz” que representan.

Asimismo, ha recordado que estas instituciones no cuentan con subvenciones municipales más allá de esta colaboración navideña, “porque son autosuficientes gracias a la generosidad del pueblo de Cabra”, lo que hace aún más valioso su trabajo cotidiano.

El alcalde ha agradecido que acepten esta ayuda extraordinaria que, “aunque humilde, nace del compromiso de toda la ciudadanía y de este Ayuntamiento para que en ninguna casa falte una mesa especial, un gesto de cariño y el calor propio de estas fechas”.

Como novedad este año, el Ayuntamiento ha entregado además tickets descuento para las atracciones del parque infantil navideño ‘Diveracabra’, instalado en La Tejera, de modo que los niños y niñas de las familias atendidas “también puedan disfrutar de estas fiestas y vivir la Navidad como merecen”.

En nombre de todas las entidades, Francisco Delgado, párroco de Santo Domingo y de los Remedios, ha agradecido al Ayuntamiento “su sensibilidad y compromiso”, especialmente en estas fechas en las que “redoblamos esfuerzos para que ninguna familia quede sin atención primaria ni apoyo”. Delgado ha puesto de relieve el trabajo de los voluntarios, “pieza imprescindible para que la solidaridad del pueblo de Cabra llegue siempre a quienes más lo necesitan”.